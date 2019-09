Europas am schnellsten wachsender Anbieter von Zahlungslösungen, eröffnet einen Shop in Paris. Dies ist dersiebte europäische Store des Unternehmens, mit dem es darauf abzielt, seine physische Präsenz in Frankreich zu stärken und seinen französischen Kunden näher zu kommen.

Seit seiner Gründung 2014 unterstützt myPOS kleine und mittlere Unternehmen durch Zahlungstechnologie bei deren Wachstum. Es bietet nicht nur eine Reihe von multifunktionalen POS-Terminals zu supergünstigen Preisen (von 29 bis gerade einmal 349 Euro), sondern ermöglicht jedem Händler auch ein kostenloses Multi-Währungskonto, auf dem alle Kartenzahlungen sofort und ohne zusätzliche Kosten abgewickelt werden.

"myPOS ist die erste und einzige Zahlungslösung, die eine sofortige Auszahlung auf das Händlerkonto ermöglicht. Vor myPOS mussten Geschäftsleute Tage und Wochen warten, bis sie auf ihr Geld zugreifen konnten", sagt Christo Georgiev, Gründer von myPOS. "Wir hoffen, dass französische Unternehmen die Vorteile von myPOS nutzen, um ihre Geschäftsprozesse zu verbessern was letztlich zu positiven Cashflows führt."

Die myPOS-Geräte lesen Karten mit Chip und Pin, mit Magnetstreifen und kontaktlose Karten und akzeptieren gängige Kartenbetreiber wie VISA, Mastercard, American Express, JCB, Union Pay sowie europäische Zahlungssysteme wie Bancontact und iDEAL. Auch die mobilen Wallets von Apple Pay, Google Pay und Samsung Pay sind willkommen.

myPOS fasst schnell Fuß in Europa und hat inzwischen in über 30 Ländern das Vertrauen von mehr als 80.000 Kunden gewonnen.

Einer der Faktoren für diesen Erfolg ist auch die Eröffnung einer Reihe von Flagship Stores in ganz Europa, was bisher noch kein anderer europäischer Zahlungsdienstleister getan hat, angefangen 2018 mit London, Amsterdam, Sofia, Mailand und Barcelona bis hin zu Antwerpen und Paris 2019, weitere sollen folgen.

Im Februar 2019 verlieh die Jury der Berlin Merchants Payments Ecosystem Conference myPOS den "Best POS Innovation Award". Ebenfalls 2019 war myPOS für den "Award for Innovation" der European Business Awards und für die Auszeichnung als "Best Merchant Acquirer/Processor" im Rahmen der 2019 Payment Awards nominiert.

Über myPOS World Ltd

myPOS World Ltd ist ein Fintech-Unternehmen, das die myPOS-Plattform europaweit betreibt. Die myPOS e-money-Konten und Zahlungsdienste werden von myPOS' eigenem E-Geld-Institut mit Sitz in Großbritannien bereitgestellt, das von der FCA zugelassen und reguliert wird, sowie von einem angeschlossenen, von der EU lizenzierten E-Geld-Institut, das ein direktes Mitglied von MasterCard, VISA, Amex, JCB, UnionPay und anderen Kartensystemen ist.

Der Hauptsitz von myPOS befindet sich auf Level 24, The Shard, London Bridge Street, London SE1 9SG, UK.

www.mypos.com

