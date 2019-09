Leistungskampf zwischen Porsche und Tesla.Die Topmodelle von Tesla konnten bislang sicher nicht als untermotorisiert umschrieben worden sein. Doch mit dem neuen PORSCHE Tycan, der immerhin auch 770 PS auf die Strasse bringt, sieht sich Elon Musk offensichtlich herausgefordert, seine Spitzenposition zu halten.TESLA plant für den Herbst 2020, neue Modelle des "Model S" mit dem dreimotorigen "Plaid"-Antrieb auszustatten. Typisch Musk: Der Begriff "Plaid" ist wie schon der "Ludicrous"-Fahrmodus eine Referenz an den Film "Spaceballs". Genaue Daten zu dem neuen Antrieb und den notwendigen Modifikationen am Chassis wurden noch nicht bekanntgegeben. Elon Musk wurde nur zitiert, er werde in Kürze mehr Details veröffentlichen. Bei dem aktuellen Topmodel Model S P100D wurde bislang eine Leistung von 449 kW angegeben, für die neuen Modelle sind es aber wohl über 584 kW (ca. 800 PS).

