Eine Münchner Fondsgesellschaft soll an der Thomas Cook-Pleite verdient haben. Sind die Bayern schuld am Schicksal der gestrandeten Touristen?

Hedgefonds sollen auf die Pleite des britischen Reiseveranstalters gewettet haben und jetzt üppig verdient haben - so lauten zumindest Vorwürfe, die sowohl die Nachrichtenagentur Bloomberg wie auch Spiegel Online und andere Medien verbreiten. Gesprochen haben die Medien mit der Fondsboutique XAIA allerdings nicht, die sie in die Schlagzeilen gebracht haben, bedauert XAIA-Geschäftsführer Ulrich von Altenstadt. Dann hätte sich nämlich schnell aufgeklärt, dass man die Münchner zu Unrecht als Pleite-Profiteur an den Pranger stellt.

XAIA hat selbst in Anleihen von Thomas Cook investiert, deren Kurs stark gefallen ist. Unterschwellig klingt mit, dass die bösen Bayern schuld sein könnten am Schicksal der gestrandeten Touristen. Das ist allerdings ziemlich abwegig. XAIA ist kein Hedgefonds, der macht, was er will, sondern bietet Großanlegern wie Versorgungswerken, Versicherern oder Pensionskassen streng regulierte Investmentfonds, die vor allem in Anleihen investieren. Deshalb hält XAIA auch Anleihen von Thomas Cook in den Fonds in Höhe eines mittleren zweistelligen Millionenbetrags. Die sind jetzt nur noch etwa drei bis fünf Prozent ihres Nennwertes wert, der bei einem normalen Laufzeitende zurückgezahlt worden wäre. XAIA hätte also mit den Anleihen hohe Verluste, wenn die Bayern sich nicht gleichzeitig über den Kauf von so genannten Credit Default Swaps abgesichert hätten.

CDS sind im Finanzmarkt die Versicherungen gegen den Ausfall eines Schuldners. Wenn die Anleihekurse sinken, wie jetzt bei Thomas Cook, steigt im Gegenzug wiederum der Kurs der Versicherung und gleicht den Schaden aus, der durch die Anleihe entstanden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...