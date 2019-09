Unterföhring (ots) - Ab sofort heißt es: Mehr Mockridge für den SAT.1 Fun Freitag! Nach "LUKE! Die Greatnightshow" starten am 27. September, um 22:35 Uhr neue Folgen der Impro-Comedy "Mord mit Ansage" mit Bill Mockridge als "Ansager". In der ersten Ausgabe gilt es für die Ermittler ChrisTine Urspruch und Maddin Schneider einen Mordfall auf der Baustelle mit den Beteiligten Oliver Pocher, Mirja Boes, Martin Klempnow und Hans-Werner Olm aufzuklären.



Die letzten beiden Folgen von "Das Quiz, für das Jörg Pilawa keine Zeit mehr hatte" zeigt SAT.1, am Sonntag, um 23:30 Uhr nach "Die Martina Hill Show".



Der Fun Freitag ab 27. September in SAT.1 und im Livestream auf Joyn:



"LUKE! Die Greatnightshow", 20:15 Uhr

"Mord mit Ansage" mit Bill Mockridge, 22:35 Uhr

"NightWash" mit Atze Schröder, 23:35 Uhr



