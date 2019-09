Der Softwarekonzern Teamviewer drängt an die Börse. Wie steht er wirtschaftlich da? Wie realistisch ist die Bewertung? Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Am Mittwoch wird es spannend an der Frankfurter Börse: Mit Teamviewer gibt ein weiteres milliardenschweres Unternehmen sein Debüt auf dem Parkett. Fondsmanager sprechen der Aktie aus dem Portfolio des Finanzinvestors Permira Potenzial zu, weil Investmentprofis in vielen Bereichen des Technologiesektors positive langfristige Aussichten erkennen.

"Technologieaktien generell und vor allem Softwareunternehmen wie Teamviewer profitieren derzeit stark davon, dass viel in Digitalisierung und Automatisierung investiert wird und die mittelfristigen Wachstumsperspektiven daher sehr gut aussehen", sagt Portfoliomanager Markus Golinski von Union Investment. Für Neuankömmlinge biete sich in vielen Fällen ein gutes Umfeld, ergänzt Gunnar Heinze, Deka-Experte für europäische Technologieaktien. Allerdings "variieren die Erfolgsaussichten im heterogenen Technologiesektor enorm", und sie hingen stark vom einzelnen Geschäftsmodell ab, schränkt er ein.

Gerade bei den in dieser Gruppe gewichtig vertretenen Softwareaktien sei die Bewertung gegenüber dem Gesamtmarkt schon auf ein Rekordniveau gestiegen, betont Golinski - die Investoren seien daher vorsichtiger geworden. In den letzten Wochen hätten sich die Aussichten gerade für schnell wachsende und hoch bewertete Technologiewerte etwas eingetrübt.

Teamviewer aus dem baden-württembergischen Göppingen bietet bis zu 84 Millionen Aktien zu einem Preis zwischen 23,50 und 27,50 Euro an. Insgesamt könnte der Börsengang, neudeutsch "Initial Public Offering" (IPO) genannt, damit bis zu 2,31 Milliarden Euro schwer werden. Das Geld soll voll und ganz dem Finanzinvestor Permira zufließen. Wenn die Preisspanne voll ausgeschöpft wird, wird Teamviewer mit rund 5,5 Milliarden Euro bewertet. Bis zu 42 Prozent der Aktien befinden sich nach dem Börsengang im Streubesitz. In weiteren Platzierungen können es am Ende bis zu 100 Prozent werden. Das Handelsblatt beantwortet die wichtigsten Fragen zu dem IPO für Anleger:

Was passiert kurz vor dem IPO?

Rund vier Wochen vor der Erstnotiz gibt das Unternehmen eine offizielle Absichtserklärung für den Börsengang ("Intention to float") ab. Bei Teamviewer geschah das Ende August. Die vertraulichen Studien der das IPO begleitenden Banken zur Bewertung wurden an potenzielle Investoren verteilt. Die Analysten sind eingestimmt worden.

Nach Angaben aus Finanzkreisen ist die Emission mehrfach überzeichnet. Es soll Nachfrage über die gesamte Preisspanne hinweg geben und sogar noch darüber hinaus. Das obere Ende bei 27,50 Euro wird allerdings voraussichtlich nicht ausgeschöpft werden. Der Preis für eine Aktie dürfte zwischen 25,50 und 26,50 Euro liegen, heißt es. Seit der Veröffentlichung des Börsenprospekts können die Aktien gezeichnet werden.

Den größten Anteil an IPOs zeichnen in der Regel Profianleger aus dem Ausland, bei Technologieaktien vor allem Investoren aus den USA und Großbritannien. Inländische Anleger erwarben im langjährigen Schnitt einen Anteil von rund fünf Prozent an heimischen Emissionen. Bei Teamviewer soll es allerdings anders sein. Finanzkreise sprechen von einem großen Interesse aus Deutschland.

Welche Rolle spielt der Alteigentümer?

Die Private-Equity-Gesellschaft Permira hat den Konzern vor fünf Jahren für 870 Millionen Euro gekauft. Heute liegt der Wert des schwäbischen Unternehmens im besten Fall über dem Sechsfachen des Einsatzes. Permira liegt viel daran, dass das IPO bei Anlegern gut ankommt, da auch in den nächsten Jahren ...

