Michael Sen, neuer Chef des Energiegeschäfts von Siemens, steht vor einer heiklen Aufgabe. Der von ihm geführte Börsengang des Energiegeschäfts wird zum Lackmustest für den gesamten Umbau von Siemens.

Seinen Grips demonstriert Michael Sen, neuer Chef der Energiesparte von Siemens, schon vor seinem Büro. Im Nebenzimmer des Vorstandsbüros hat er knallbunte Hirnscans aus dem Magnetresonanztomographen aufgehängt. Ein Geschenk seiner Mitarbeiter anlässlich dessen Rückkehr ins Siemens-Hauptquartier. Natürlich zeigen die Bilder kein anderes Superhirn, als das von Sen selbst.

Den ausgestellte Grips wird Sen in den kommenden Wochen und Monaten in vollem Umfang unter Beweis stellen müssen. Vergangene Woche erkor der Siemens-Aufsichtsrat Sen zum Nachfolger von Lisa Davis, Chefin der Energiesparte von Siemens. 2020 soll Sen die Sparte als selbstständiges Unternehmen an die Börse führen, an dem Siemens nur eine Minderheitsbeteiligung halten wird. Nicht nur für die Zukunft der Energiesparte hängt an Sens Entscheidungen der kommenden Monate. Der Börsengang von "Powerhouse", wie das Energiegeschäft intern genannt wird, wird zum Lackmustest des gesamten Umbaus von Siemens in eine Holding.

Denn mit dem Energiegeschäft entlässt Siemens-Chef Joe Kaeser ein Herzstück des Konzerns in die Selbstständigkeit. 30 Milliarden Euro Umsatz bringt die Energiesparte auf die Waage, rund ein Drittel des Gesamtumsatzes von Siemens. Knapp 80.000 Mitarbeiter werden von Siemens in das neue Unternehmen wechseln. Das neue Energieunternehmen ist ein Kandidat für den Dax.

Späte Nachfolge, lange To-do-Liste

Dass das neue Unternehmen noch nicht einmal einen Namen hat, dürfte dabei zu Sens geringsten Problemen gehören. Weil Siemens sich mit der Nachfolgeentscheidung zu Davis gehörig Zeit ließ, ist die Wucht der anstehenden Aufgaben drückend angewachsen. Neben der Frage, in welcher Stadt das neue Unternehmen seinen Hauptsitz haben soll, bedarf auch das Sparprogramm in der Energiesparte noch genauerer Konturen. Zusätzlich zu dem bereits im vergangenen Jahr angekündigten Abbau von 6000 Arbeitsplätzen sollen weitere 2700 Stellen wegfallen. Wie heikel dieses Manöver ist, zeigte sich erst vergangene Woche. An mehreren Standorten in Deutschland hielten Betriebsrat und IG Metall Kundgebungen ab. Sie fürchten, dass kleinere ...

