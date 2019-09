Deutsche Bundesanleihen haben am Dienstag vor allem am Nachmittag spürbar zugelegt. Händler verwiesen auch schwache Konjunkturdaten aus den USA und neuerliche Anschuldigungen von US-Präsident Donald Trump gegenüber China als Gründe. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg bis zum Abend um 0,25 Prozent auf 174,68 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel auf minus 0,60 Prozent. Auch an vielen anderen Anleihemärkten Europas gingen die Renditen zurück.

Entscheidende Impulse erhielten die Rentenmärkte am Nachmittag. Zum einen fielen amerikanische Konjunkturdaten schlechter aus als erwartet. Die Verbraucherstimmung hatte sich im September spürbar eingetrübt. Dem heimischen Konsum kommt gegenwärtig eine besonders hohe Bedeutung zu, weil der Handelskrieg zwischen den USA und China den Außenhandel stark belastet. Die Binnennachfrage gilt damit als Konjunkturstütze.

Der zweite Impuls ging auf das Konto von US-Präsident Trump. In einer Rede vor den Vereinten Nationen beschuldigte er China, sich auf Kosten der USA zu bereichern. Die Äußerungen Trumps kommen zu einem kritischen Zeitpunkt. Im Oktober sollen die unterbrochenen Handelsgespräche mit China fortgesetzt werden. An den Finanzmärkten gingen die Anleger schon einmal vorsorglich in Deckung./bgf/he

ISIN DE0009652644

AXC0294 2019-09-24/18:04