Pfeiffer Vacuum Technology AG: Ausblick für Umsatz und EBIT-Marge für das Gesamtjahr 2019 wird angepasst. DGAP-Ad-hoc: Pfeiffer Vacuum Technology AG / Schlagwort(e): Prognose Pfeiffer Vacuum Technology AG: Ausblick für Umsatz und EBIT-Marge für das Gesamtjahr 2019 wird angepasst. 24.09.2019 / 18:23 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Ad-hoc-Mitteilung Veröffentlichung einer Insider Information gemäß Artikel 17 MAR Pfeiffer Vacuum Technology AG: Ausblick für Umsatz und EBIT-Marge für das Gesamtjahr 2019 wird angepasst. Asslar, 24. September 2019. Pfeiffer Vacuum Technology AG ("Pfeiffer Vacuum") erwartet aufgrund aktueller Informationen eine Verschiebung von Auftragseingängen, die für das zweite Halbjahr 2019 geplant waren, in das Geschäftsjahr 2020. Ursächlich hierfür sind insbesondere verschobene Aufträge von Kunden aus den Marktsegmenten Halbleiter und Beschichtung. Durch die erwartete Verzögerung bei den Auftragseingängen wird der Ausblick für das Gesamtjahr 2019 bezogen auf Umsatz und EBIT-Marge* beeinflusst. Pfeiffer Vacuum aktualisiert daher den Ausblick für Umsatz und EBIT-Marge* und erwartet für das Gesamtjahr 2019 nunmehr einen Umsatz in einer Bandbreite von 620 bis 640 Mio. Euro (bisher: 640 bis 660 Mio. Euro) und eine EBIT-Marge* von in etwa 10 Prozent (bisher: 11 bis 14 Prozent). *Erläuterungen zur Berechnung der EBIT-Marge sind im Geschäftsbericht 2018 auf Seite 58 dargestellt: https://group.pfeiffer-vacuum.com/geschaeftsbericht-2018/download/DE/Pfeiffer-Vacuum-Geschaeftsbericht-2018.pdf Kontakt: Heide Erickson Pfeiffer Vacuum Technology AG Berliner Strasse 43 35614 Asslar T +49 6441 802-1360 M +49 162 2022573 F +49 6441 802-1365 heide.erickson@pfeiffer-vacuum.de www.pfeiffer-vacuum.com 24.09.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Pfeiffer Vacuum Technology AG Berliner Str. 43 35614 Asslar Deutschland Telefon: +49 6441 802-0 Fax: +49 6441 802-1365 E-Mail: info@pfeiffer-vacuum.de Internet: www.pfeiffer-vacuum.de ISIN: DE0006916604 WKN: 691660 Indizes: SDAX, TecDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 879121 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 879121 24.09.2019 CET/CEST ISIN DE0006916604 AXC0299 2019-09-24/18:23