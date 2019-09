Die SIL-Berechnung soll den Ausfall von elektrischen, elektronischen und programmierbaren elektronischen Komponenten (E/E/PE-Systeme) durch zufällige Fehler quantifizieren. Bei mechanischen Bauteilen treten jedoch ausschließlich systematische Fehler auf. Zur Zuverlässigkeitsbewertung können daher nur deterministische Analysen belastbare Aussagen liefern. In der Praxis geraten diese Zusammenhänge immer wieder aus dem Blick. Doch warum schließen Planer, Konstrukteure und Hersteller teilweise mechanische Bauteile in den rechnerischen SIL-Nachweis mit ein? Selbst Experten mit langjähriger Erfahrung im Anlagenbau verkennen bisweilen, dass ein Ausfall mechanischer Bauteile stets auf systematische Fehler zurückzuführen ist und der Zufall keine Rolle spielt (s. Kasten).

Jedes Bauteil einzeln bewerten

Eine mögliche Ursache könnte in der unzutreffenden Interpretation einiger missverständlicher Formulierungen innerhalb der Einführungskapitel der Regelwerke IEC 61508-1 und IEC 61511-1 liegen. Dort räumen die Verfasser der Norm die Möglichkeit ein, die Anforderungen auch über die Bewertung von E/E/PE-Systeme hinaus anzuwenden. Damit ist der Weg offen, die genannten Normen auf andere Technologien wie Mechanik oder Hydraulik bei der Führung des Eignungsnachweises anzuwenden. Doch im selben Absatz der IEC 61508-1 fordern die Verfasser der Norm ebenfalls, die Sicherheitsstrategie stets technologiespezifisch auszurichten. Das bedeutet, dass die auftretenden Fehlerarten (systematisch oder zufällig) einer Technologie bekannt sein müssen. Darauf basierend ist für jedes einzelne Element oder Teilsystem zu bewerten, ob eine normative Anforderung angewandt werden kann.

So bestehen MSR-Sicherheitseinrichtungen in der Regel sowohl aus E/E/PE- als auch mechanischen Komponenten. Während bei E/E/PE-Komponenten und Teilsystemen sowohl zufällige als auch systematische Fehler zu einem Ausfall führen können, fallen mechanische Komponenten hingegen nur aufgrund von systematischen Fehlern aus. Deshalb sind ausschließlich deterministische Fehlermodelle zielführend, um die Eignung eines Bauteils in einer bestimmten Anwendung nachzuweisen.

Probabilistische Bewertungsmethoden wurden entwickelt, um quantitative Aussagen zur Sicherheit, Zuverlässigkeit und Ausfallwahrscheinlichkeit komplexer E/E/PE-Systeme treffen zu können. Dazu zählen beispielsweise Komponenten wie Transistoren, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...