Das globale Mediziner-Netzwerk, bei dem der Patient im Fokus steht



Lausanne, Schweiz (ots/PRNewswire) - LigneSante (https://lignesante.com/) hat heute bekanntgegeben, Ärzten ermöglichen zu wollen, mit anderen Gesundheitsexperten auf der ganzen Welt zusammenzuarbeiten. Auf diese Weise so schnell und sicher eine Behandlungsmethode gefunden werden, die ganz auf die Bedürfnisse des Patienten abgestimmt ist. Schließlich müssen Mediziner in ihrem Alltag immer wieder Entscheidungen treffen, von denen Leben und Tod abhängig sein kann. Aus diesem Grund wurde LigneSante (https://lignesante.com/) als kollaborative Plattform ins Leben gerufen, die den Experten ermöglicht, sich mit Kollegen zu beraten, die ihnen wichtige Hinweise geben können. Und all das, ohne die privaten Informationen des Patienten offenzulegen.



"Behandlungsentscheidungen werden manchmal sehr schnell getroffen - und nicht immer zum Vorteil des Patienten!"



- Jayson Lux, Mitgründer (https://lignesante.com/)



Wieso ist eine Kollektive-Intelligenz-Plattform so wichtig?



Viele Ärzte und Gesundheitsexperten wissen, dass es für manche medizinischen Fälle keine Standard-Antworten gibt und eine Besprechung mit Kollegen helfen kann, neue Behandlungsmöglichkeiten zu finden, die zuvor nicht in Betracht gezogen wurden. Ein Problem dabei ist jedoch, dass die heutige Gesellschaft sehr schnelllebig ist und für eine umfassende Beratung nicht immer die nötige Zeit gegeben ist.



Das Ergebnis ist, dass wichtige Behandlungsentscheidungen manchmal voreilig getroffen werden, was für den Patienten nicht immer von Vorteil ist!



Hier kommt LigneSante (https://lignesante.com/secure-video-messaging-file-transfer/) ins Spiel. Die Plattform will Ärzten ermöglichen, mit anderen Gesundheitsexperten auf der ganzen Welt zusammenzuarbeiten. Auf diese Weise sollen schnell und sicher auf die individuellen Bedürfnisse des Patienten abgestimmte Behandlungsmöglichkeiten gefunden werden. Schließlich müssen die Experten immer wieder Entscheidungen treffen, von denen Leben und Tod abhängig sind. Aus diesem Grund wurde LigneSante (https://lignesante.com/schedule-events-conferences/) als kollaborative Plattform ins Leben gerufen, die Medizinern ermöglicht, sich mit Kollegen zu beraten, die ihnen wichtige Hinweise geben können. Und all das, ohne die privaten Informationen des Patienten offenzulegen.



Wieso sollten Sie LigneSante zur Kollaboration nutzen?



Zahlreiche Studien haben gezeigt, dass medizinische Fehler noch immer weit verbreitet sind. LigneSante (https://lignesante.com/contact-us/) hat es sich zur Aufgabe gemacht, sie zu reduzieren.



Die Kollektive-Intelligenz-Plattform LigneSante (https://lignesante.com/activity/) bietet Zugriff auf eine globale Community, deren Effektivität auf die sichere Beratung mit anderen Gesundheitsexperten zurückzuführen ist. Das Tool beruht auf der integrativen Medizin und steht somit sämtlichen Gesundheitsexperten offen. Ziel dabei ist, medizinische Fachrichtungen aus aller Welt auf einer einzigen, leicht zugänglichen Plattform zu vereinen.



Da jeder Mediziner seine eigene Herangehensweise für die Behandlung der Symptome und Erkrankungen eines Patienten hat, ermöglicht die LigneSante (https://lignesante.com/about/) Plattform einen regen Meinungsaustausch sowie eine Besprechung der bisherigen Erfolge und Niederlagen. Auf diese Weise fungiert die virtuelle Community als Anlaufpunkt, um das kollektive Wissen, wie Patienten am besten geholfen werden kann, mit der ganzen Welt zu teilen.



Mithilfe von Online-Plattformen wie LigneSante (https://lignesante.com/events/) können Mitglieder der medizinischen Community ihre positiven und negativen Erfahrungen miteinander teilen und herausfinden, was ihren Patienten helfen könnte und was sie besser vermeiden sollten. Das Feedback anderer Gesundheitsexperten wird für gewöhnlich sehr zu schätzen gewusst. Eine Plattform, auf der Mediziner ihr Wissen austauschen können, kann somit eine große Hilfe sein.



Was sind die Vorteile?



Die LigneSante (https://lignesante.com/myclinic/) Plattform zeichnet sich durch vier Hauptvorteile aus:



- Patienten sind glücklicher und gesünder!

- Medizinische Fachkräfte und Einrichtungen können mit einer

effizienten, effektiven und sicheren Kollaborationsplattform Geld

einsparen.

- Über die Plattform können medizinische Fachkräfte und Einrichtungen

den Patienten eine bessere Erfahrung bieten.

- Medizinische Fachkräfte und Einrichtungen halten die bestehenden

Patientendatenschutzgesetze ein. LigneSante (https://lignesante.com/myclinic/) kann 90 Tage getestet werden. Weitere Informationen finden Sie auf https://lignesante.com/



Über LigneSante (https://lignesante.com/): Wir sind eine globale Community im Bereich der integrativen Medizin, die Gesundheitsexperten den Austausch von Meinungen, Ideen und Erfahrungen sowie das Verweisen von Patienten erleichtert. Und das zum Wohle der Bevölkerung.



CONTACT:

Jayson Lux

Lux Inbound (https://luxinbound.com/)

+41-78-664-76-71

jayson@luxinbound.com



Original-Content von: LigneSante, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/nr/100012451