Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen verliert mehr als 3 Prozent am Dienstag - Die Wall Street dreht nach anfänglichen Gewinnen ins Minus - Der US-Dollar-Index zog sich während der US-Sitzung auf 98,50 zurück - Der XAU/USD schloss gestern mit einem kleinen Gewinn nahe 1.520 Dollar und notierte in der ersten Tageshälfte am Dienstag seitwärts. ...

