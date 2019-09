Die wichtigsten Börsen Osteuropas haben am Dienstag zumeist zugelegt. Nur in Moskau ging es mit den Kursen deutlich nach unten.

Der Warschauer Wig-30 kletterte nach drei Verlusttagen in Folge um 1,18 Prozent auf 2466,62 Punkte nach oben. Der breiter gefasste Wig stieg um 1,04 Prozent auf 57 462,78 Einheiten.

Jüngste Arbeitsmarktdaten zeigten einen weiter robusten Arbeitsmarkt. Im August lag die Arbeitslosenquote in Polen unverändert bei 5,2 Prozent.

Bei den Einzelwerten stiegen die Aktien von Lotos um 2,91 Prozent und die Anteilsscheine von PKN Orlen um 1,98 Prozent. Die Europäische Kommission hatte das Verfahren zur Genehmigung der geplanten Fusion der beiden Unternehmen vorübergehend unterbrochen. So soll PKN Orlen mehr Zeit eingeräumt werden, der Kommission zusätzliche Details zur Transaktion zu übermitteln.

Unterdessen wurde bekannt, dass die Ratingagentur Moody's den Ausblick für das polnische Bankaktiensystem weiterhin als stabil einschätzt. Das starke Wirtschaftswachstum und die steigenden Löhne würden die Nachfrage nach Bankprodukten unterstützen und außerdem die Qualität der Kreditportfolios der Finanzinstitute verbessern, begründete Moody's. Die Aktien der im Wig-30 versammelten Banken lagen daraufhin allesamt im Plus, am stärksten zogen mBank mit plus 4,57 Prozent und Alior Bank mit plus 3,41 Prozent an.

Der tschechische Leitindex PX erholte sich von seinem Kursrutsch zu Wochenbeginn und stieg um 0,24 Prozent auf 1047,57 Punkte. Am Dienstag nun stachen bei den Einzelwerten die Anteilsscheine der Mediengruppe CETV mit einem Plus von 3,81 Prozent und die Aktien des Stromkonzerns CEZ mit einem Kurszuwachs von 1,17 Prozent hervor. Die Papiere von Avast gewannen 0,88 Prozent.

Einheitlich leichte Verluste verzeichneten dagegen die Aktien der Banken Erste Group , Komercni Banka und Moneta. Die Anteilsscheine von PFNonwovens büßten knapp 2 Prozent ein.

Der ungarische Leitindex Bux rückte um 0,12 Prozent auf 40 848,04 Punkte vor. Nach einem schwachen Handelsauftakt hatte sich die Stimmung am ungarischen Aktienmarkt am Nachmittag etwas aufgehellt.

Bei den Einzelwerten stiegen die Aktien des Pharmaunternehmens Gedeon Richter um 1,12 Prozent. Die Aktien des Öl- und Gaskonzerns MOL , der MTelekom und der OTP Bank hingegen gaben leicht nach.

In Moskau hingegen litt der RTSI-Index unter der Schwäche der Rohstoffwerte und schloss 1,07 Prozent tiefer bei 1358,80 Punkten./la/jha/

ISIN RU000A0JPEB3 XC0009698371 XC0009655090 PL9999999375

AXC0309 2019-09-24/19:04