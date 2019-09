Die Kritik an Industriestrategie war heftig, nun nähern sich Bundeswirtschaftsminister und Verbände wieder an - auch vor dem Eindruck der Klimaproteste. Wie bleibt deutsche Wirtschaft stark?

Die Kritik saß: "Der Entwurf wird den Perspektiven des industriellen Mittelstands nicht gerecht", schalt Industrieverbandspräsident Dieter Kempf. Und fügte hinzu: Die "fehlgeleitete Renationalisierungspolitik anderer Länder" zu kopieren, sei völlig falsch. Das war im Frühjahr, Kempf war zu Gast im Bundeswirtschaftsministerium - und seine Missbilligung galt der Industriestrategie des Hausherrn Peter Altmaier (CDU), die dieser einige Wochen zuvor vorgestellt hatte.

Darin hatte Altmaier vorgeschlagen, nationale Champions wie Siemens zu unterstützen und auch europäische Champions zu fördern. Einen Konzern beispielsweise, wie er sich aus dem Zusammenschluss der Bahnsparten von Siemens und Alstom ergeben hätte (den allerdings die Wettbewerbskommissarin der EU, Margrethe Vestager, verhinderte). Auch Altmaiers Idee, deutsche Unternehmen notfalls vor feindlichen Übernahmen zu schützen, indem der Staat sich beteiligt, kam bei vielen Industrievertretern nicht gut an. Der Staat wolle zu stark eingreifen, urteilten sie.

Nun trafen sich Kempf und Altmaier wieder, um über die deutsche Industrie zu sprechen - und diesmal waren sie einander spürbar freundlicher zugetan. In den vergangenen Monaten haben Mitarbeiter des Ministeriums, von Kempfs Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) sowie Vertreter weiterer Verbände und von Gewerkschaften einen, wie Altmaier es nennt, strukturierten Dialog geführt, das heißt, miteinander diskutiert - wobei sich erst in einigen Wochen zeigen wird, an welchen Stellen sich der Minister überzeugen lässt, ...

