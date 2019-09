Apple hat wie versprochen das Update auf iOS 13.1 und den nächsten großen Sprung für iPads, iPadOS, veröffentlicht. Für iPhones mit iOS 13 ist das neue Update Pflicht. Keine Woche nach dem Release von iOS 13 liefert Apple das Update auf iOS 13.1 nach, um eine sensible Sicherheitslücke zu schließen. iPad-Besitzer werden mit dem Update auf iPadOS einen Schwung neuer Funktionen erhalten. iOS 13.1 bringt wichtigen Patch und wenige neue Funktionen In iOS 13 hat Apple noch zahlreiche Fehler vergessen, die die Nutzererfahrung schmälern. So berichten Nutzer unter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...