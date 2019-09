Die Gmail App lässt sich jetzt auch in der dunklen Version nutzen. Das Update ist sowohl für die Android- als auch für die iOS-App verfügbar. Google bietet jetzt für alle iOS und Android-Nutzer einen Dark Mode für die Gmail App an. Das entsprechende Update ist bereits veröffentlicht. Bis die Option in der App erscheine, könne es aber noch länger als zwei Wochen dauern, teilt Google mit. Die Funktion ist für iOS 11, 12 und 13 sowie für Android 10 verfügbar. Dark Mode passt sich Einstellungen an Seit Anfang September ist Android 10 da. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...