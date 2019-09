Die Bundesregierung gewährt dem Ferienflieger Condor ein vom Bund garantiertes Darlehen der Staatsbank KfW in Höhe von 380 Millionen Euro. Das bestätigte Bundeswirtschaftsminister Petr Altmaier (CDU) am Dienstagabend in Berlin. Der Überbrückungskredit stehe noch unter dem Vorbehalt der beihilferechtlichen Genehmigung. Die Bundesregierung befinde sich diesbezüglich in konstruktiven Gesprächen mit der EU-Kommission. Zudem sei das Unternehmen aus dem Haftungsverbund des Thomas-Cook-Konzerns herauszulösen.

Der Überbrückungskredit gebe dem Unternehmen die Möglichkeit, den Geschäftsbetrieb und den Flugbetrieb fortzusetzen und gebe auch den fast 5000 Mitarbeitern eine Perspektive, hieß es weiter. Mit Condor sind derzeit den Angaben zufolge 240 000 Reisende aus Deutschland an ihren Urlaubsorten./sl/DP/he

ISIN GB00B1VYCH82

AXC0331 2019-09-24/21:30