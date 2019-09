Drehsteuersystem von Magnus zur Steigerung der Offshore-Produktion ausgewählt



Baar, Schweiz (ots/PRNewswire) - Weatherford International plc (OTC-PINK: WFTIQ) hat bekannt gegeben, mit der Abu Dhabi Company for Offshore Petroleum Operations Limited ("ADNOC Offshore") einen Dreijahresvertrag über 220 Millionen US-Dollar zur Erbringung von Richtbohrdienstleistungen abgeschlossen zu haben, mit dem erklärten Ziel, die Offshore-Produktion für ADNOC Offshore in den VAE zu steigern. Die Vereinbarung beinhaltet die Verwendung des Weatherford Magnus-Drehsteuersystems sowohl für Wiedereintrittsbohrungen als auch für Neubohrungen.



"Magnus demonstriert gleichbleibende Zuverlässigkeit, ein entscheidendes Element dieser Vertragsvergabe", so Tony Azizi, Vice President of the Arabian Sea Geozone für Weatherford. "Die Arbeit in einigen der herausforderndsten geophysikalischen Umgebungen der Welt belegt die Fähigkeit von Magnus, eine sehr genaue Bohrlochplatzierung und Bohrungsqualität unter Bedingungen zu liefern, die vertikale, laterale oder gekrümmte Richtbohrungen erfordern. Die unabhängig steuerbaren und adressierbaren Steuerplattformen von Magnus ermöglichen in Verbindung mit dem einzigartigen modularen Design eine hohe Zuverlässigkeit, eine verbesserte Auslastung, effiziente Umschlagszeiten von ungenutzten Anlagen und lokale Reparaturen und führen somit zu größeren Vorteilen für ADNOC Offshore."



Das Push-the-Bit (Bohreinsatz)-Design von Magnus erfüllt die Anforderungen des Bedieners nach Geschwindigkeit, ohne die Richtbohrsteuerung zu beeinträchtigen. Einzigartige Designelemente, darunter ein echter Neigungshalt, machen Magnus zum besten lenkbaren System auf dem Markt, das die Reservoir-Exposition maximiert und den Wert der Bohrung monetarisiert.



Azizi fügte hinzu: "Dieser Vertrag steht im Einklang mit der In-Country-Value-Strategie von ADNOC und seinem Engagement für die Zusammenarbeit und Unterstützung des lokalen Privatsektors.



Informationen zu Weatherford



Weatherford ist einer der größten multinationalen Ölfelddienstleister, der innovative Lösungen, Technologien und Dienstleistungen für die Öl- und Gasbranche anbietet. Das Unternehmen beschäftigt ca. 24.500 Mitarbeiter in mehr als 80 Ländern. Es verfügt über ein Netzwerk aus ca. 620 Standorten, darunter Produktions-, Service-, Forschungs- und Entwicklungs- sowie Ausbildungseinrichtungen. Weitere Informationen finden Sie auf www.weatherford.com, oder besuchen Sie Weatherford auf LinkedIn, Facebook, Twitter und YouTube.



