Obwohl die US-Notenbank Fed erst kürzlich den Leitzins erneut senkte und die Wirtschaft damit weiter ankurbeln will, zeigt sich ein Ökonom pessimistisch für die zukünftige Entwicklung.? Rosenberg erwartet eine Rezession? Auch die Fed kann die Wirtschaft nicht retten? Nur eine Frage der Zeit bis die Wirtschaftsdaten schlechter werdenDavid Rosenberg, Stratege bei The Gluskin Sheff, verlautete bei CNBCs Futures Now, dass die nächste Rezession in den kommenden zwölf Monaten bevorsteht. ...

