Medienmitteilung

Zug, 25. September 2019

Ernennung von Magali Anderson als Chief Sustainability Officer und Konzernleitungsmitglied

LafargeHolcim hat heute mit der Schaffung seiner ersten Chief-Sustainability-Officer-Funktion als Teil der Konzernleitung einen wichtigen Schritt zur Intensivierung seiner Bemühungen in den Bereichen Dekarbonisierung, Kreislaufwirtschaft, Gesundheit und Arbeitssicherheit sowie Corporate Social Responsibility gemacht. Der Konzern möchte hier zum führenden Unternehmen seiner Industrie werden. Magali Anderson tritt ihre neue Position mit Wirkung zum 1. Oktober 2019 an.

Jan Jenisch, CEO: "Ich freue mich sehr über die Ernennung von Magali Anderson als Chief Sustainability Officer. Mit der Ernennung bekräftigen wir unsere Vision eines unfallfreien Arbeitsumfelds. Gleichzeitig wollen wir verstärkt zu einer gebauten Umwelt beitragen, die CO 2 -neutral und vollständig recyclierbar ist sowie einen positiven Einfluss auf unsere Umwelt hat."

"Ich freue mich ausserordentlich unsere Bemühungen rund um mehr Nachhaltigkeit voranzutreiben", sagt Magali Anderson. "Als Spitzenunternehmen unserer Industrie sind wir bestens positioniert. Gleichzeitig müssen wir weiter daran arbeiten, Wert für alle Anspruchsgruppen zu schaffen und die Welt dabei zu unterstützen so nachhaltig und sicher wie möglich zu bauen."

Magali Anderson ist französische Staatsbürgerin und verfügt über einen Abschluss als Maschinenbauingenieurin. Sie verfügt über umfangreiche internationale Industrieerfahrung aus einer Vielzahl von Positionen in den Bereichen General Management und Operations sowie in Linienfunktionen in Brasilien, Nigeria, Indonesien, Angola, Rumänien und China. Zu LafargeHolcim kam sie 2016 als Head of Health & Safety. In dieser Funktion hat sie seitdem den Leistungsausweis des Unternehmens im Bereich Arbeitssicherheit deutlich verbessert.

