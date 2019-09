DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:



THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:



INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL

ISHSII-EO STOXX50 X-F.EOD IBC8 IE00BDZVHF28 BAW/UFN

ISHSII-JPX-N.400EUR H.ACC 36BY IE00BQT3W831 BAW/UFN

IS FTSEUFI.100 U.ETF EOD IQQ1 IE0030974079 BAW/UFN

ISHSIII-MSCI T.USA RE DLD CEM1 IE00BRHZ0620 BAW/UFN

IS FTSEOFIRST 80U.ETF EOD IQQ8 IE0004855221 BAW/UFN

ISHSVII-MSCI BRAZIL DLACC CEBE IE00B59L7C92 BAW/UFN