Plastiktüten, Kunststoff-Einwegbesteck und Trinkhalme sind in Verruf geraten, zusammen mit einer ganzen Branche, die solche Gebrauchsgegenstände herstellt und vermarktet. Der Claim "Plastics shape the Future" steht allerdings immer noch, auch auf der K 2019. Die Branche kämpft zwar mit Gegenwind, scheint daraus aber Energie gewinnen zu wollen. Kreislaufwirtschaft ist das Wort der Stunde. Doch während in Deutschland zwar nahezu alles an Plastikabfällen eingesammelt wird, gelangt nur knapp ein Drittel davon tatsächlich in die stoffliche Wiederverwertung, also in Form von Rezyklaten. Der Rest wird entweder "thermisch verwertet", also verbrannt, oder ins Ausland verschifft.

Kreislaufwirtschaft als Geschäftschance

Insbesondere Letzteres soll sich nun ändern - muss sich ändern, da die bisherigen Abnehmerländer in Südostasien der Reihe nach den Import von Plastikmüll einstellen. Auch in China, Indonesien oder Malaysia wächst das Umweltbewusstsein, und man hat mit dem eigenen Müll genug zu tun. Die Alternativen sind, Kunststoffabfälle möglichst zu vermeiden und den dennoch anfallenden Rest vollständig wiederzuverwerten.

Der VDMA hat dem Thema im Vorfeld der K 2019 eine Serie von Interviews mit mehreren Branchengrößen gewidmet. Alfred Stern, CEO der Borealis, beschreibt darin die aktuelle Situation so: "Für unsere Branche bricht eine neue Ära an. Je früher wir uns auf eine echte Kreislaufwirtschaft einstellen, desto positiver wird sich das auf unser wirtschaftliches Wachstum, auf die Umwelt, auf unsere Kunden und auf die gesamte Gesellschaft auswirken. Wir sehen die Kreislaufwirtschaft auch als Geschäftschance, wir erwarten ein Wachstum ...

Den vollständigen Artikel lesen ...