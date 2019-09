Erneut wirbt der US-Präsident für eine Aussenpolitik, die sich an nationalen Interessen orientiert.New York - US-Präsident Donald Trump hat dem Iran vor der UN-Vollversammlung mit weiteren Sanktionen gedroht und seine "Amerika zuerst"-Politik verteidigt. Insgesamt schlug Trump am Dienstag in seiner Rede in New York aber einen ungewöhnlich moderaten Ton gegenüber Gegnern und Konkurrenten der USA an. "Amerika ist bereit, Freundschaft zu schliessen mit allen...

