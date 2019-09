Fliegen ist klimatechnisch kritisch, Autofahren obendrein Zeitverschwendung und die Deutsche Bahn wächst und wird jetzt sogar zehn Prozent billiger. Zeit für die BahnCard 100 auf Firmenkosten für alle.

Bahnfahren ist zurzeit vor allem noch der perfekte Lifestyle für Menschen, die Pünktlichkeit für eine spießige Tugend halten, die in geschlossenen Bordrestaurants Kalorien sparen wollen, oder im W-LAN WifionICE einfach mal Digital Detox betreiben.

Und für alle, die noch zögern: Bahnfahren wird immerhin billiger. Der Chef der Deutschen Bahn Richard Lutz hat am Sonntag nochmal zugesichert: Die von der Bundesregierung versprochene Senkung der Mehrwertsteuer von 19 Prozent auf sieben Prozent wird direkt auf die Ticketpreise durchgereicht. Die Bahn spricht davon, dass Bahnfahren dadurch rund zehn Prozent billiger wird.

Hä? Die Differenz zwischen 19 und 7 macht doch 12. Warum dann nur 10 Prozent? Ist da etwa eine unverschämt offensichtliche Abzocke sondergleichen geplant? Zum Glück nein. Erinnern wir uns bitte mal dunkel an unseren Mathe-Leistungskurs und rechnen wir eben kurz:

Wenn ich auf einen Ticket-Nettopreis von sagen wir mal 100 Euro wie bislang 19 Prozent Mehrwertsteuer draufknalle, dann kostet das Ticket brutto 119 Euro. Will ich aber wissen, was das Ticket nach der Mehrwertsteuersenkung kosten wird, darf ich von diesen 119 Euro nicht einfach die Mehrwertsteuer in Höhe der versprochenen Senkung (12 Prozentpunkte) abziehen. Das wären ja 12 Prozent vom Brutto, also zu viel. Ich muss vielmehr die neuen 7 Prozent auf den Nettopreis draufhauen. Also kostet besagtes Ticket künftig 100 Euro plus 7 Prozent, also 107 Euro. Und das macht eine Preissenkung um 12 Euro im Vergleich zu den bisherigen 119 Euro. Und 12 von 119 sind ungefähr 10 Prozent.

Die Bahn hat also recht. Aber was genau wird denn zehn Prozent billiger, wenn es heißt: Tickets werden billiger? Was wird etwa aus den BahnCards? Das Klimakabinett hat dies offenbar noch nicht klar gesagt, denn auch Insider sind sich ...

