VERBIO Vereinigte BioEnergie AG: Erfolgreichstes Geschäftsjahr in der VERBIO-Geschichte abgeschlossen; Positiver Ausblick auf das Geschäftsjahr 2019/2020

Leipzig, 25. September 2019 - Die VERBIO Vereinigte BioEnergie AG generierte im Geschäftsjahr 2018/2019 einen Konzernumsatz von EUR 779,3 Mio. (2017/2018: EUR 685,9 Mio.). Der Anstieg um 13,6 Prozent gegenüber der Vorjahresvergleichsperiode ist im Wesentlichen auf höhere Preise für Bioethanol, Biodiesel und Koppelprodukte zurückzuführen. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) lag bei den verbesserten Marktbedingungen bei EUR 95,1 Mio. und damit um 112,3 Prozent über dem des Vergleichszeitraumes (2017/2018: EUR 44,8 Mio.). Das Konzernergebnis vor Steuern und Zinsen (EBIT) erhöhte sich um 229,0 Prozent und beträgt EUR 73,7 Mio. (2017/2018: EUR 22,4 Mio.). Das durch tatsächliche und latente Steuern in Höhe von EUR 21,4 Mio. (2017/2018: EUR 7,1 Mio.) beeinflusste Periodenergebnis wird mit EUR 51,7 Mio. (2017/2018: EUR 15,1 Mio.) ausgewiesen. Aus dem Periodenergebnis resultiert ein Ergebnis je Aktie (un-/verwässert) von EUR 0,84 (2017/2018: EUR 0,24). Entwicklung der Segmente Biodiesel, Bioethanol und Übrige Im Segment Biodiesel wurden im Geschäftsjahr 2018/2019 Umsatzerlöse von EUR 514,5 Mio. (2017/2018: EUR 456,8 Mio.) erzielt. Mit 481.280 Tonnen Biodiesel (2017/2018: 476.211 Tonnen) wurde die Rekordproduktion des Vorjahres erneut übertroffen. Die Anlagenauslastung betrug 102,4 Prozent. Das Segment Biodiesel trägt mit einem EBITDA von EUR 70,7 Mio. (2017/2018: EUR 24,4 Mio.) zum Unternehmensergebnis bei. Im Segment Bioethanol wurden im Berichtszeitraum 2018/2019 Umsatzerlöse in Höhe von EUR 254,7 Mio. (2017/2018: EUR 219,1 Mio.) erzielt. Die Produktionsmenge von 239.846 Tonnen Bioethanol (2017/2018: 246.300 Tonnen) erreichte ein ähnlich hohes Niveau wie in der Vorjahresperiode. Die Produktion von Biomethan wurde um 16,2 Prozent auf 706,6 GWh (2017/2018: 608,3 GWh) gesteigert. Das Segment Bioethanol trägt mit einem EBITDA von EUR 23,8 Mio. (2017/2018: EUR 19,9 Mio.) zum Konzernergebnis bei. Im Geschäftsjahr 2018/2019 wurden im Segment Übrige - insbesondere aus Transport- und Logistikleistungen - Umsatzerlöse in Höhe von EUR 16,7 Mio. (2017/2018: EUR 15,7 Mio.) erzielt. Entwicklung der Vermögens- und Finanzlage Bedingt durch das höhere Periodenergebnis betrug der operative Cashflow für die Berichtsperiode EUR 44,3 Mio. und lag damit ebenfalls deutlich über dem Niveau des Vorjahres (2017/2018: EUR 11,1 Mio.). Zum 30. Juni 2019 stehen den Bank- und Darlehensfinanzierungen in Höhe von EUR 10,1 Mio. flüssige Mittel in Höhe von EUR 68,0 Mio. und weitere Zahlungsmittel in Höhe von EUR 6,2 Mio. gegenüber, sodass zum Stichtag ein Nettofinanzvermögen in Höhe von EUR 64,2 Mio. (30.06.2018: EUR 90,1 Mio.) ausgewiesen wird. Das Eigenkapital beträgt EUR 338,9 Mio. (30.06.2018: EUR 300,2 Mio.). Die Eigenkapitalquote liegt bei 79,8 Prozent und damit etwas unterhalb der des Vorjahresstichtages (30.06.2018: 82,0 Prozent). Investitionen Im Geschäftsjahr 2018/2019 wurden Investitionen in Höhe von EUR 64,6 Mio. (2017/2018: EUR 26,7 Mio.) getätigt. Im Wesentlichen betreffen diese Investitionen mit EUR 63,8 Mio. das Sachanlagevermögen (2017/2018: EUR 26,6 Mio.). Neben der Erweiterung der Sterolproduktion und der Errichtung der Bioraffinerie in Pinnow konzentrierten sich die Investitionen der VERBIO auf die Stroh-Biomethan-Technologie als Schlüsseltechnologie zur Erschließung neuer Märkte in Asien und den USA. Die Inbetriebnahme der neuen Stroh-Biomethan Anlagen in Indien und den USA ist im Verlauf des Geschäftsjahres 2020/2021 geplant. Die erworbene Biodieselanlage in Kanada wurde Ende August 2019 bereits in Betrieb genommen. Anpassung der Produktionskapazitäten Aufgrund von Zukäufen und Inbetriebnahmen sowie Effizienzsteigerungen der bestehenden Anlagen haben sich die Produktionskapazitäten in den Segmenten Biodiesel und Bioethanol für das Geschäftsjahr 2019/2020 erhöht. Diese beträgt nunmehr 660.000 Tonnen Biodiesel pro Jahr (Vorjahr 470.000 Tonnen). Die Kapazität im Biomethan wird auf 750 Gigawattstunden pro Jahr angepasst (Vorjahr 600 Gigawattstunden). Die Erhöhung im Biomethan beruht auf Effizienzsteigerungen und Inbetriebnahme der 10 MW Anlage in Pinnow. Dividende / Ausblick für das Geschäftsjahr 2019/2020 Unverändert zum letzten Jahr wird der Vorstand der am 31. Januar 2020 stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung vorschlagen, eine Dividende von EUR 0,20 je dividendenberechtigter Aktie (2017/2018: EUR 0,20 je dividendenberechtigter Aktie) auszuschütten. Der Aufsichtsrat hat dem Vorschlag des Vorstandes in seiner Sitzung am 20. September 2019 zugestimmt. Unter Zugrundelegung des aktuellen Absatz- und Rohstoffpreisniveaus, der angestrebten Produktionsauslastung und unter Berücksichtigung der laufenden Investitionen geht der Vorstand der VERBIO Vereinigte BioEnergie AG davon aus, im Geschäftsjahr 2019/2020 ein EBITDA in der Größenordnung von EUR 65 Mio. zu erzielen. Der Konzern beabsichtigt, im laufenden Geschäftsjahr Investitionen in Kapazitätserweiterungen und Internationalisierung zu tätigen. Dazu werden die freien Finanzmittel aus Vorperioden sowie der laufende operative Cashflow herangezogen. Daher erwartet der Vorstand eine geringe Nettoverschuldung zum Geschäftsjahresende 2019/2020. Ausführliche Informationen über die Geschäftsentwicklung des Geschäftsjahres 2018/2019 finden Sie im Geschäftsbericht 2018/2019, der ab 9 Uhr unter www.verbio.de abrufbar sein wird. Weiterhin finden Sie hier die nichtfinanzielle Erklärung, welche erstmalig für das Geschäftsjahr 2018/2019 veröffentlicht wird. Informationen zur VERBIO Vereinigte BioEnergie AG (VERBIO) Die VERBIO AG ist einer der führenden, konzernunabhängigen Bioenergieproduzenten und zugleich der einzige großindustrielle Produzent von Biodiesel, Bioethanol und Biomethan in Europa. Das Unternehmen beschäftigt ca. 700 Mitarbeiter an seinen Standorten in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg sowie in den ausländischen Tochtergesellschaften in Indien, USA, Kanada, Polen und Ungarn. VERBIO setzt auf selbst entwickelte, innovative Technologien und effiziente, energiesparende Produktionsprozesse. Die Biokraftstoffe von VERBIO erreichen eine CO2-Einsparung von bis zu 90 Prozent gegenüber Benzin oder Diesel. Die Produktionskapazität beträgt rund 660.000 Tonnen Biodiesel, 260.000 Tonnen Bioethanol und 750 Gigawattstunden Biomethan pro Jahr. Darüber hinaus produziert VERBIO Biodünger und Futtermittel zur Verwendung in der Landwirtschaft sowie hochwertige Rohstoffe für die Pharma-, Kosmetik- und Nahrungsmittelindustrie. Mit seinen innovativen Prozessen und hocheffizienten Produktionsanlagen ist VERBIO einer der Technologieführer im Biokraftstoffmarkt. Die VERBIO-Aktie (ISIN DE000A0JL9W6 / WKN A0JL9W) ist seit Oktober 2006 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Wichtiger Hinweis Diese Veröffentlichung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, welche auf Annahmen und Schätzungen der Unternehmensleitung der VERBIO Vereinigte BioEnergie AG beruhen. Auch wenn die Unternehmensleitung der Ansicht ist, dass diese Annahmen und Schätzungen zutreffend sind, können die künftige tatsächliche Entwicklung und die künftigen tatsächlichen Ergebnisse von diesen Annahmen und Schätzungen aufgrund vielfältiger Faktoren erheblich abweichen. Zu diesen Faktoren können beispielsweise die Veränderung der gesamtwirtschaftlichen Lage, der gesetzlichen und regulatorischen Rahmenbedingungen in Deutschland und der EU sowie Veränderungen in der Branche gehören. Die VERBIO übernimmt keine Gewährleistung und keine Haftung dafür, dass die künftige Entwicklung und die künftig erzielten tatsächlichen Ergebnisse mit den in dieser Veröffentlichung geäußerten Annahmen und Schätzungen übereinstimmen werden. Kontakt: VERBIO Vereinigte BioEnergie AG Ritterstraße 23 (Oelßner's Hof) 04109 Leipzig Olaf Tröber (IR) Ulrike Kurze (PR) Tel: +49(0)341/308530-251 Fax: +49(0)341/308530-998 E-Mail: ir@verbio.de/pr@verbio.de 