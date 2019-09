München (ots) - Übernachtung während dem Wasen bis zu 130 Prozent teurer als im Monatsmittel September / Einzelne Hotels in Festnähe schlagen bis zu 255 Prozent auf / Anbietervergleich spart bis zu 15 Prozent der Übernachtungskosten



Der Cannstatter Wasen toppt die Münchner Wies'n - nicht bei den Bierpreisen oder den Besucherzahlen, aber bei den Übernachtungspreisen. Am Eröffnungswochenende des zweitgrößten Volksfestes Süddeutschlands kostet eine Übernachtung in Stuttgart im Schnitt 435 Euro. Im Septemberdurchschnitt zahlen Besucher 189 Euro. Das entspricht einer Steigerung von 130 Prozent. 1)



"Der Wasen mit seinen vier Millionen Besuchern sorgt für exorbitante Übernachtungspreise in Stuttgart", sagt Dr. Jan Kuklinski, Geschäftsführer Hotel bei CHECK24. "Grund ist die stark erhöhte Nachfrage. Wir beobachten für den Veranstaltungszeitraum rund dreimal so viele Suchanfragen für Stuttgart wie üblich."



Übernachten in Festnähe: Aufschläge bis zu 255 Prozent



Eine Übernachtung in maximal zwei Kilometern Umkreis zum Wasen kostete zum Betrachtungszeitpunkt mindestens 240 Euro. Nach dem Volksfest gibt es vergleichbare Hotelzimmer für ein Drittel des Preises. 2)



Einzelne Hotels im Umkreis des Festgeländes veranschlagen am Eröffnungswochenende für ein Zimmer bis zu 255 Prozent mehr als an einem Wochenende nach dem Wasen. Statt 86 Euro kostet das Doppelzimmer dann 305 Euro pro Nacht.



"Wasenbesucher, die jetzt noch kein Zimmer gebucht haben, sollten eine weitere Anfahrt in Kauf nehmen", sagt Dr. Jan Kuklinski. "Das spart bares Geld."



Anbietervergleich spart bis zu 15 Prozent bei identischem Zimmer



Auch ein Anbietervergleich hilft, Übernachtungskosten zu senken - besonders bei Großveranstaltungen. Für ein Zimmer gleicher Kategorie im identischen Hotel zahlen Wasenbesucher beim teuersten Anbieter 359 Euro. Der günstigste Anbieter verlangt für die gleiche Leistung nur 305 Euro pro Nacht. Wer Anbieter vergleicht, spart 15 Prozent oder 54 Euro. Das sind fünf Maß Bier. 3)



Persönliche Beratung per Telefon oder E-Mail durch CHECK24-Hotelexperten



Kunden, die Fragen rund um die Hotelsuche oder ihre Hotelbuchung haben, erhalten bei den CHECK24-Hotelexperten an sieben Tagen in der Woche eine persönliche Beratung per Telefon oder E-Mail. Im digitalen Kundenkonto sehen und verwalten sie ihre Buchungen jederzeit.



1)Während des Oktoberfestes steigt der durchschnittliche Hotelpreis in München auf 316 Euro. Das sind 68 Prozent über Septemberdurchschnitt (http://bit.ly/2L4bHmI).



2)Allgemeine Suchkriterien: mind. zwei Sterne, mind. sieben von zehn Punkte in der Kundenbewertung auf CHECK24, max. zwei Kilometer vom Wasen (Mercedesstraße 50, 70372 Stuttgart) entfernt.



Übernachtungszeitraum: Samstag, 28.9.2019 bis Sonntag, 29.9.2019, Vergleichszeitraum: Samstag, 26.9.2019 bis Sonntag, 27.9.2019; Stand der Preise: 19.9.2019; alle genannten Preise gelten pro Nacht für ein Doppelzimmer (ein Zimmer, zwei Erwachsene).



Tabellen verfügbar unter http://bit.ly/Wasen_2019 3)Ein Maß Bier kostet auf der Wasen 2019 zwischen 10,80 Euro und 10,90 Euro (Quelle: http://bit.ly/Bierpreis-Wasen).



