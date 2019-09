flatex Morning-news: Der Deutsche Aktienindex beendete den Xetra-Handel am Dienstag ...

Marktüberblick

Der Deutsche Aktienindex beendete den Xetra-Handel am Dienstag mit einem Kursverlust von 0,29 Prozent bei 12.307,15 Punkten. Das Handelsvolumen via Xetra und Börse Frankfurt betrug nur rund 2,5 Mrd. Euro. Der europäische Leitindex EuroStoxx50 schloss mit einem Verlust von 0,14 Prozent bei 3.532,05 Punkten. Die rote Laterne unter den umsatzstärksten europäischen Indizes bekam der Londoner FTSE100 gereicht, der jedoch nur um 0,49 Prozent auf 7.291,43 Zähler absank. Der Oberste Gerichtshof Großbritanniens erklärte die Zwangspause für das Parlament in London als ungültig. Großbritanniens Premierminister Johnson steht somit vor dem sprichwörtlichen "Scherbenhaufen". Ein Rücktritt und Neuwahlen sind einmal mehr nicht auszuschließen, vor allem weil die Rufe aus der Opposition danach nun lauter werden. Premier Johnson schloss derweil nicht aus, das Parlament ein weiteres Mal suspendieren zu wollen, wie aus Quellen des US-Nachrichtensenders CNBC zu erfahren war. Was immer auch folgen mag, durch die niederschmetternde Entscheidung des Obersten Gerichtshofs ist die Autorität von Johnson nun ohnehin angekratzt. Dies dürfte die Situation rund um den Brexit nicht entspannen helfen. In den USA rutschten die US-Indizes rund um den europäischen Börsenschluss, nachdem die US-Demokraten ein Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Donald Trump erwägen. Der Dow Jones fiel zeitweise rund 200 Punkte. An der Wall Street gingen die führenden US-Indizes durchweg mit Kursverlusten aus dem Handel. Der NASDAQ100 verlor am stärksten und rutschte um 1,39 Prozent auf 7.710,04 Punkte ab.

Am Mittwoch wird um 08:45 Uhr das französische Verbrauchervertrauen für den September ausgewiesen und ab 09:00 Uhr beginnt die nicht-geldpolitische EZB-Sitzung. Aus Großbritannien werden um 10:30 Uhr die BBA-Hypothekengenehmigungen für den August erwartet und um 12:00 Uhr die von CBI publizierten realisierten Umsätze des Verarbeitenden Gewerbes im September. Aus den USA werden am Nachmittag um 16:00 Uhr die Neubauverkäufe veröffentlicht und um 16:30 Uhr die wöchentlichen EIA-Rohöllagerbestandsdaten. Von der Unternehmensseite werden unter anderem Quartalsberichte der US-Konzerne AAR Corporation, H.B.Fuller, KB Home und Worthington Industries ausgegeben.







Ausblick DAX

Die asiatisch-pazifischen Aktienmärkte notierten kurz vor der europäischen Frühhandelsphase mehrheitlich zu Kursverlusten. Die US-Futures hingegen wiesen durchweg Kursgewinne auf. Die ersten DAX-Indikationen lagen am Morgen bei 12.275 Punkten.

Zur Charttechnik: Der Deutsche Aktienindex beendete den Dienstag via Xetra mit einem Kursverlust von 0,29 Prozent bei 12.307,15 Punkten. Ausgehend vom letzten Zwischenhoch des 20. September 2019 bei 12.490,79 Punkten bis zum jüngsten Verlaufstief des 23. September 2019 bei 12.264,14, wären die nächsten Ziele auf der Ober- und Unterseite abzuleiten. Die Widerstände kämen bei dem Marken von 12.352/12.379/12.406/12.440/12.494/12.528/12.549/12.582 und 12.636 Punkten in Betracht. Die Unterstützungen wären bei 12.264 Punkten, sowie bei den Projektionen zur Unterseite von 12.230/12.210/12.176 und 12.122 Punkten auszumachen.

