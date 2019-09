Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Die US-Demokraten werden im Kongress eine offizielle Untersuchung zu einem möglichen Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Donald Trump starten. Das kündigte die Anführerin der Demokraten im Repräsentantenhaus, Nancy Pelosi, an. Sie begründete dies mit dem Verdacht, dass Trump in einem Telefonat mit dem neuen ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj die Freigabe von Hilfsgeldern an die Lieferung von kompromittierenden Informationen über den Sohn des demokratischen Präsidentschaftsbewerbers Joe Biden geknüpft haben soll. Trump habe mit seinen Handlungen "Verrat an seinem Amtseid" und an der "nationalen Sicherheit" begangen. Trump weist die gegen ihn wegen des Telefonats erhobenen Anschuldigungen vehement zurück. Schon zuvor hatte Trump getwittert, sein Telefonat mit Selenskyj sei "völlig angemessen" gewesen. Der Präsident kündigte an, dass er am Mittwoch eine vollständige und unredigierte Mitschrift des Gesprächs veröffentlichen lassen wolle.

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 16:00 Neubauverkäufe August PROGNOSE: +3,9% gg Vm zuvor: -12,8% gg Vm 16:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA)

ÜBERSICHT INDIZES

Stand +/- % S&P-500-Future 2.969,20 -0,03% Nikkei-225 22.015,70 -0,38% Hang-Seng-Index 25.980,21 -1,14% Kospi 2.074,86 -1,25% Shanghai-Composite 2.964,66 -0,69% S&P/ASX 200 6.716,50 -0,48%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Leichter - Ungünstige Faktoren überwiegen und drücken auf die Kurse. Zum einen sind die Vorgaben der Wall Street negativ, dazu kommen enttäuschend ausgefallene US-Konjunkturdaten, eine neuerliche Schimpftirade von US-Präsident Donald Trump gegen China und eine leichte Senkung der Wachstumsprognose für Asien durch die asiatische Entwicklungsbank. Zudem geht laut Marktteilnehmern Verunsicherung von der US-Politik aus. Dort wollen die Demokraten eine Untersuchung bezüglich eines möglichen Amtsenthebungsverfahren gegen den Präsidenten starten - mit allerdings wohl geringen Erfolgschancen angesichts der republikanischen Mehrheit im Senat. In diesem Umfeld bevorzugen die Anleger sichere Häfen wie am Devisenmarkt den Yen und im Rohstoffsektor das Gold. Beide verteidigen ihre bereits während des US-Handels gesehenen Gewinne. Der chinesische Yuan wertet derweil zum Dollar ab.

US-NACHBÖRSE

Nike legten auf Nasdaq.com um 5,5 Prozent zu (siehe unten). Der Kurs des Konkurrenten Under Armour legte in diesem Sog um 1,4 Prozent zu. Für Broadcom ging es um 2,6 Prozent nach unten. Hier belastete die Ankündigung einer potenziell gewinnverwässernden Ausgabe einer Wandelanleihe im Volumen von 3 Milliarden Dollar. Einen Kurssprung um 9,7 Prozent machten Synnex nach übertroffenen Erwartungen. Ein positiv aufgenommener Ausblick von Cintas trieb den Kurs um 4,4 Prozent. Der Berufsbekleidungsspezialist hatte sowohl den Gewinn- wie auch den Umsatzausblick angehoben.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 26.807,77 -0,53 -142,22 14,92 S&P-500 2.966,60 -0,84 -25,18 18,34 Nasdaq-Comp. 7.993,63 -1,46 -118,84 20,47 Nasdaq-100 7.710,04 -1,39 -108,57 21,80 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 952 Mio 820 Mio Gewinner 913 1.622 Verlierer 2.029 1.311 Unverändert 114 116

Leichter - Für Druck sorgte, dass US-Präsident Donald Trump in seiner UN-Rede China erneut der Währungsmanipulation und des Diebstahls geistigen Eigentums beschuldigte. Er werde "keinen schlechten Deal" mit China akzeptieren, sagte Trump. Zudem griff er den Iran scharf an und drohte mit einer Verschärfung der Sanktionen. Obendrauf kamen schwache Konjunkturdaten. Blackberry brachen um 22 Prozent ein. Das Cybersicherheits-Unternehmen hatte unerwartet schwache Umsatzzahlen für das zweite Geschäftsquartal ausgewiesen. Die Nio-Aktie brach um gut 20 Prozent auf ein Rekordtief ein. Der in Schanghai ansässige Hersteller von Elektrofahrzeugen hatte höhere Verluste und einen sinkenden Umsatz verbucht. Das Unternehmen wird 2.100 Jobs streichen und hat die Ergebnis-Konferenz abgesagt. Der Kurs des Konkurrenten Tesla fiel um 7,5 Prozent zurück.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 1,62 -7,0 1,69 41,7 5 Jahre 1,51 -9,1 1,60 -41,2 7 Jahre 1,58 -8,8 1,67 -67,0 10 Jahre 1,63 -9,5 1,73 -81,2 30 Jahre 2,09 -8,3 2,17 -97,5

Sichere Häfen wie Anleihen waren angesichts schwacher US-Konjunkturdaten und Skepsis hinsichtlich des Handelskonflikts stark gesucht. Beides schürte Spekulationen über eine lockerere US-Geldpolitk. Die Zehnjahresrendite fiel deutlich um 9,5 Basispunkte auf 1,63 Prozent zurück.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Di, 9:47 % YTD EUR/USD 1,0997 -0,2% 1,1017 1,0990 -4,1% EUR/JPY 118,07 +0,0% 118,02 118,23 -6,1% EUR/GBP 0,8822 +0,0% 0,8821 0,8844 -2,0% GBP/USD 1,2466 -0,2% 1,2490 1,2427 -2,2% USD/JPY 107,36 +0,2% 107,11 107,58 -2,1% USD/KRW 1198,91 +0,3% 1195,07 1194,41 +7,6% USD/CNY 7,1182 +0,0% 7,1164 7,1069 +3,5% USD/CNH 7,1215 +0,2% 7,1073 7,1032 +3,7% USD/HKD 7,8386 -0,0% 7,8408 7,8400 +0,1% AUD/USD 0,6779 -0,3% 0,6799 0,6780 -3,8% NZD/USD 0,6322 +0,0% 0,6320 0,6297 -5,8% Bitcoin BTC/USD 8.502,75 -1,8% 8.661,00 9.732,00 +128,6%

Der Euro erholte sich zum Dollar und stieg wieder über die 1,10er Marke auf 1,1018. Etwas gestützt wurde er vom deutschen Ifo-Index, der besser ausgefallen war als erwartet. Das Pfund zeigte sich wechselhaft. Nach dem Urteil des Obersten Gerichts, wonach die Zwangspause des britischen Parlaments rechtswidrig ist, zog es an - begleitet von einigen Ausschlägen nach oben und unten. Zum Handelsende lag es bei 1,2496 Dollar nach 1,2440 vor der Entscheidung. Letztlich habe das Urteil in Sachen Brexit kaum mehr Klarheit gebracht, hieß es zur Begründung.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 56,94 57,29 -0,6% -0,35 +18,1% Brent/ICE 62,61 63,10 -0,8% -0,49 +13,1%

Am Ölmarkt ging es mit den Preisen deutlich abwärts. Zum einen hieß es, die saudische Aramco habe bereits 75 Prozent der durch die Zerstörung der Ölanlagen ausgefallenen Kapazität wieder hergerichtet. Zum zweiten belasteten globale Konjunktursorgen nach eher schwachen US-Konjunkturdaten. Hinzu kamen im Späthandel gestiegen Ölvorräte des Branchenverbands API. Der Preis für die US-Sorte WTI fiel um 2,7 Prozent auf 57,03 Dollar, Brent gab 3,5 Prozent ab auf 62,52 Dollar.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.528,30 1.532,00 -0,2% -3,70 +19,2% Silber (Spot) 18,49 18,62 -0,7% -0,13 +19,3% Platin (Spot) 951,82 954,22 -0,3% -2,40 +19,5% Kupfer-Future 2,59 2,59 -0,1% -0,00 -2,3%

Das Gold profitierte von der Nachfrage nach sicheren Häfen. Die Feinunze gewann 0,7 Prozent auf 1.533 Dollar.

MELDUNGEN SEIT DIENSTAG 20.00 UHR

KONJUNKTUR ASIEN

Die Asiatische Entwicklungsbank (ADB) beurteilt die wirtschaftlichen Aussichten der asiatischen Schwellenländer pessimistischer. Angesichts des sich eintrübenden Welthandels und der sich verlangsamenden Investitionstätigkeit senkte die Bank ihre Prognosen für China, Indien und weitere Länder in der Region.

KONJUNKTUR MALAYSIA

Die Verbraucherpreise in Malysia sind im August zum Vorjahr um 1,5 Prozent gestiegen, einen Tick unter der Prognose von 1,6 Prozent.

ÖLVORRÄTE USA

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 1,4 Millionen Barrel gestiegen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. Die Benzinbestände erhöhten sich um 1,9 Millionen Barrel. Für die offiziellen Daten am Mittwoch erwarten Volkswirte beim Rohöl eine Abnahme von 0,2 Millionen und bei Benzin ein Minus von 0,2 Millionen Barrel.

E-ZIGARETTEN USA

Als erster US-Bundesstaat hat Massachusetts den Verkauf von E-Zigaretten vorerst vollständig verboten. Gouverneur Charlie Baker sagte, das Verbot gelte bis zum 25. Januar. Der Gouverneur sprach von einem Gesundheitsnotstand, nachdem in den USA hunderte Menschen nach dem Konsum von E-Zigaretten Lungenerkrankungen erlitten.

ARAMCO

Trotz der jüngsten Attacken auf seine Ölinfrastruktur treibt Saudi-Arabien den lange erwarteten Börsengang des staatlichen Ölkonzerns Aramco voran. Dabei soll Investoren ein deutlich größerer Anteil angeboten werden als zunächst vorgesehen, sagten mehrere mit dem Vorhaben vertraute Personen.

FIAT CHRYSLER

Ein führender Manager ist von US-Bundesanwälten wegen angeblicher Behördentäuschung bei den Abgasemissionen der Autos des Unternehmens angeklagt worden. Das geht aus Gerichtsdokumenten hervor. Im Laufe des Jahres hat Fiat Chrysler bereits auf zivilrechtlicher Ebene Geldbußen und Garantiezahlungen von insgesamt fast 800 Millionen Dollar zugestimmt.

