Dass die US-Amerikanische Talkshow-Moderatorin Oprah Winfrey und Apple eine eigene Show zusammen planen, ist nichts Neues. Am Montag gab der Konzern allerdings Details zu seiner neuen Show "Oprah's Book Club" heraus, dessen Premiere auf Apple TV+ am ersten November stattfinden wird. In jeder Episode der neuen Show wird die beliebte Moderatorin ein Buch besprechen. Aufgrund ihrer immensen Popularität konnte man daraufhin in der Vergangenheit immer wieder explodierende Verkaufszahlen beobachten. ...

