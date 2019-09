Die Aussicht auf einen Neuanfang an der Führungsspitze treibt am Mittwoch die Aktien von Thyssenkrupp vorbörslich an. Auf der Handelsplattform Tradegate ging es am Morgen für die Papiere des Industriekonzerns gegenüber dem Xetra-Schlusskurs um 1,6 Prozent bergauf. Nach einigen Tagen mit schwächerer Kurstendenz könnte die Erholungsrally seit Mitte August so wieder angetrieben werden.

Vorstandschef Guido Kerkhoff soll nach dem Willen maßgeblicher Aufsichtsräte nach etwas mehr als einem Jahr schon wieder gehen. Händler vermuten in ersten Kommentaren, der Schritt mit könne mit unterschiedlichen Auffassungen zur Zukunft der Aufzugsparte in Zusammenhang stehen. Ein Börsianer bezeichnete es im Falle eines Weggangs von Kerkhoff als "wahrscheinlicher, dass die Einheit vollständig verkauft wird". Die Spekulationen um einen Verkauf der Sparte galten zuletzt als wichtiger Treiber für die Kurserholung./tih/fba

