Für gewöhnlich bewegen sich Aktien, Indizes und viele anderen Finanzinstrumente ziemlich genau innerhalb der Fibonacci-Reihen. Dabei treten häufig an den bekanntesten Stellen um das 38,2 und 61,8 Fibo verlaufsrelevante Entscheidungen auf. Dies kann eine temporäre Stabilisierung sein oder aber ein Trendwechsel. Der Kursverlauf des DaxSector-Insurance-Index zeigt darüber hinaus sehr schön die Wirkung der projizierten Extension-Retracements bei 138,2 und 161,8 % usw. an. Nach Ausbruch über die Hochs aus dem Jahr 2000 bei 770,00 Punkten führte geradewegs an das 138,2 % Fibo, wo das Barometer zunächst eine Pause eingelegt hatte. Nur wenig später konnte eine Rallyeausdehnung an das 161,8 % Niveau ...

