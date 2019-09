In den ersten drei Quartalen ist die Zahl der insolventen Unternehmen in Österreich mit insgesamt 3.760 gegenüber der Vergleichsperiode des Vorjahres mit 3.773 Fällen gleich geblieben. Die Privatinsolvenzen sind um 7 Prozent auf 7.245 Fälle gesunken. Das sind immer noch 39 Fälle pro Gerichtstag, teilte der KSV1870 am Mittwoch ...

