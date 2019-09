Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Asiatische Entwicklungsbank senkt Wachstumsprognosen

Die Asiatische Entwicklungsbank (ADB) beurteilt die wirtschaftlichen Aussichten der asiatischen Schwellenländer pessimistischer. Angesichts des sich eintrübenden Welthandels und der sich verlangsamenden Investitionstätigkeit senkte die Bank ihre Prognosen für China, Indien und weitere Länder in der Region. Für China reduzierte die ADB den diesjährigen Wachstumsausblick um 0,1 Prozentpunkte auf 6,2 Prozent. 2018 hatte die Volksrepublik ihr Bruttoinlandsprodukt noch um 6,6 Prozent gesteigert.

Ifo-Exporterwartungen fallen im September

Die Stimmung unter den deutschen Exporteuren hat sich im September merklich eingetrübt. Die Ifo-Exporterwartungen der Industrie fielen auf minus 5,2 Saldenpunkte von minus 2,3 im August, wie das Institut mitteilte. "Die leichte Erholung im August war nur von kurzer Dauer. Ein möglicher harter Brexit wirft seine Schatten voraus", urteilten die Forscher. "Im Moment gibt es von der Weltwirtschaft kaum positive Signale für die deutschen Exporteure."

Europäischer Nutzfahrzeugmarkt weiter auf Wachstumskurs

Der Nutzfahrzeugmarkt in Europa erzielte sowohl im Juli als auch im August deutliche Zuwächse auch dank überproportionaler Steigerungen in Deutschland. Die Neuzulassungen in der EU und der europäischen Freihandelszone Efta sind im Juli um 6,5 Prozent zum Vorjahresmonat auf 206.192 Fahrzeuge geklettert, wie der europäische Herstellerverband Acea mitteilte. Im August liegt der Zuwachs den weiteren Angaben zufolge sogar bei 11,3 Prozent auf 189.377 Einheiten. Bezogen auf die ersten acht Monate ergebe sich ein Plus von 6,6 Prozent.

Umweltministerin Schulze offen für Veränderungen am Klimapaket

Bundesumweltministerin Svenja Schulze zeigt sich offen für nachträgliche Veränderungen am Klimapaket im Bundesrat. Wenn in der Länderkammer Verbesserungsvorschläge auf den Tisch kämen, "höre ich mir das unvoreingenommen an", sagte die SPD-Politikerin den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Sie selbst habe sich beim Klimapaket noch mehr vorstellen können.

Macron ruft Ruhani zu Treffen mit Trump in New York auf

Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron hat seinen iranischen Amtskollegen Hassan Ruhani eindringlich zu einem Treffen mit US-Präsident Donald Trump noch in dieser Woche aufgerufen. Macron sagte, es wäre eine "verpasste Gelegenheit", sollten die beiden Widersacher nicht am Rande der UN-Generaldebatte in New York zusammenkommen. Macron äußerte sich bei einem Treffen mit Ruhani, an dem auch der britische Premierminister Boris Johnson teilnahm.

Merkel nennt iranische Bedingungen für Treffen mit Trump unrealistisch

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat in New York mit US-Präsident Donald Trump und dem iranischen Staatschef Hassan Ruhani bilaterale Gespräche über die angespannte Lage in der Golfregion geführt. Nach den beiden Treffen am Rande der UN-Generaldebatte sagte die Kanzlerin, sie würde es begrüßen, wenn es in New York noch zu einem direkten Gespräch zwischen Trump und Ruhani kommen würde.

US-Präsident: Scheitern von Johnson beim Brexit wäre "schrecklich"

US-Präsident Donald Trump hat den Brexit-Kurs des britischen Premierministers Boris Johnson verteidigt. Es wäre "schrecklich", wenn Johnsons Plan scheitern sollte, sagte Trump nach einem Treffen der beiden Politiker am Rande der UN-Vollversammlung in New York. "Nur ein Mann wie er kann es schaffen", sagte der US-Präsident über Johnson. Er denke, dass es dem Premier gelingen werde, Großbritannien wie geplant am 31. Oktober aus der EU zu führen.

US-Demokraten starten Untersuchung zu möglicher Amtsenthebung Trumps

Paukenschlag in Washington: Wegen der Ukraine-Affäre leiten die oppositionellen Demokraten im US-Kongress erste Schritte für ein Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Donald Trump ein. Die Anführerin der Demokraten im Repräsentantenhaus, Nancy Pelosi, kündigte eine offizielle Untersuchung an. Trump habe mit seinen Handlungen "Verrat an seinem Amtseid" und an der "nationalen Sicherheit" begangen. Der US-Präsident sprach von einer "Hexenjagd" gegen ihn.

Biden für Amtsenthebung Trumps bei fehlender Kooperation in Ukraine-Affäre

Der aussichtsreiche Präsidentschaftsbewerber der US-Demokraten, Joe Biden, ist für ein Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Donald Trump, falls dieser nicht voll in der Ukraine-Affäre kooperieren sollte. Wie das Wahlkampf-Team von Biden in Washington mitteilte, will Biden den US-Präsidenten dazu aufrufen, allen Forderungen des US-Kongresses zu dem Fall nachzukommen. Sollte Trump dies nicht tun, "hat der Kongress keine andere Wahl als die Amtsenthebung".

USA verhängen neue Sanktionen gegen Venezuelas Ölexport

Die USA haben neue Sanktionen verhängt, um den Ölexport aus Venezuela nach Kuba zu unterbinden. Die Strafmaßnahmen richten sich gegen vier Schifffahrtsunternehmen, wie US-Finanzminister Steven Mnuchin mitteilte. Die Regierung in Kuba unterstütze das "illegitime Regime" in Caracas und ermögliche "dessen repressiven Sicherheits- und Geheimdienstapparat".

API-Daten zeigen Anstieg der US-Rohöllagerbestände

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 1,4 Millionen Barrel gestiegen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. In der Vorwoche war ein Zuwachs von 0,6 Millionen Barrel berichtet worden. Die Benzinbestände erhöhten sich um 1,9 Millionen Barrel nach plus 1,6 Millionen eine Woche zuvor.

Neuer Mega-Flughafen in Peking eröffnet

Nur wenige Tage vor dem 70. Jahrestag der Volksrepublik hat Chinas Präsident Xi Jinping Pekings neuen Mega-Flughafen eröffnet. In einer kurzen Zeremonie in dem wie ein Seestern gestalteten Gebäude weihte Xi den Internationalen Flughafen Daxing am Mittwoch offiziell ein. Mit einer Fläche von 700.000 Quadratmetern ist das Flughafengebäude das größte der Welt. Bis zum Jahr 2024 soll der Flughafen mit seinen acht Rollfeldern voll einsatzfähig sein.

+++ Konjunkturdaten +++

Neuseeland/Zentralbank lässt Cash Rate unverändert bei 1,00%

Frankreich/Verbrauchervertrauen Sep 104 (Aug: 103)

Frankreich/Verbrauchervertrauen Sep PROGNOSE: 102

Norwegen Juli Arbeitslosenquote bereinigt 3,8%

Norwegen Juli Arbeitslosenquote bereinigt PROGNOSE: 3,5%

Malaysia Verbraucherpreise Aug +1,5% (PROG: +1,6%) gg Vorjahr

Malaysia Verbraucherpreise Aug +0,2% gg Vormonat

