Der Dax findet am Mittwoch mangels positiver Kurstreiber einfach nicht zu alter Stärke aus den Vorwochen zurück. In den Anfangsminuten gab der Dax um 0,56 Prozent auf 12 238,18 Punkte nach, womit er seine Verluste in dieser Woche auf nunmehr 1,8 Prozent ausbaut. Unter 12 300 Zählern steht er nun auf einem Tief seit ungefähr zwei Wochen. Die Marke hatte ihm zuletzt als Unterstützung gedient.

Das zentrale Thema ist an diesem Morgen das von den US-Demokraten eingeleitete Amtsenthebungsverfahren gegen den US-Präsidenten Donald Trump.

Dieses hatte am Vorabend in New York dafür gesorgt, dass die Stimmung ins Negative kippte. Der Dax und seine europäischen Indexkollegen folgten dem nun am Mittwoch nach unten. "Er kann sich auch zur Wochenmitte nicht aus dem Würgegriff der geopolitischen Gemengelage befreien", sagte Marktexperte Andreas Lipkow von der Comdirect Bank .

Andere Indizes folgten dem Markt nach unten: Der MDax mit den mittelgroßen deutschen Werten büßte 0,76 Prozent auf 25 448,06 Punkte ein. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 fiel um 0,55 Prozent auf 3512,69 Zähler./tih/fba

ISIN DE0008469008 DE0008467416

AXC0092 2019-09-25/09:32