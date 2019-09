Der Kurs der Digitalwährung Bitcoin ist massiv eingebrochen. Am Mittwochmorgen wurde der Bitcoin auf der Luxemburger Handelsplattform Bitstamp bei 8440 US-Dollar gehandelt. Zeitweise ging es bis an die Marke von 8000 Dollar nach unten und damit auf den tiefsten Stand seit Juni. Am Vorabend stand der Kurs noch bei 9500 Dollar und zu Beginn der Woche knapp unter 10 000 Dollar.

Marktbeobachter konnten keinen eindeutigen Grund für den Kursrutsch ausmachen. Unter anderem wurde angeführt, dass der Bitcoin zuletzt wichtige Unterstützungslinien durchbrochen haben könnte.

Die Digitalwährung unterliegt generell starken Kursschwankungen. Im Juni war der Bitcoin-Kurs noch bis knapp 14 000 Dollar gestiegen und damit auf den höchsten Stand seit Anfang 2018. Das Rekordhoch wurde Ende 2017 bei knapp 20 000 Dollar erreicht.

Finanzexperten warnen immer wieder vor hohen Risiken, die mit einem Kauf von Bitcoins verbunden sind. Die Digitalwährung wird durch komplexe Rechenprozesse am Computer erzeugt. Die Grundidee der 2009 zu Zeiten der Finanzkrise gestarteten Bitcoins ist ein weitgehend anonymer Zahlungsverkehr, der unabhängig von Regierungen und Banken funktioniert./jkr/fba

