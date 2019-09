BERLIN (Dow Jones)--Der Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, Reiner Haseloff (CDU), hat eine stärkere Vertretung Ostdeutschlands in der Bundesregierung und in Behörden gefordert und Initiativen seines Landes im Bundesrat angekündigt, um wirtschaftliche Ungleichgewichte zwischen Ost und West anzugehen. "Wir müssen auch an der Durchmischung arbeiten, wenn es um die Repräsentanz des Ostens geht, von der Bundesregierung angefangen bis zu Behördensitzen, bis hin auch zur medialen Vertretung in den einzelnen Regionen", sagte er im ZDF-Morgenmagazin.

Mit Blick auf den Stand der deutschen Einheit, zu dem die Bundesregierung am Mittag ihren Jahresbericht vorlegt, forderte Haseloff, man müsse die "Erfolge präsentieren, aber auch gucken, wo die Defizitlisten sind. Das ist im Osten die Angleichung der Löhne und Renten, das ist das Thema der Gewerbesteuerunterschiede." Viele Westunternehmen nutzten den Osten als verlängerte Werkbank und zahlten die Steuer an ihrem Hauptsitz. "Das sind alles Dinge, wo wir auch rechtlich nacharbeiten müssen, wo wir auch initiativ werden müssen im Bundesrat", sagte Haseloff. "Das haben wir auch vor", kündigte der Landeschef an.

