Der Schweizer Aktienmarkt ist am Mittwoch mit deutlichen Abgaben in den Handelstag gestartet.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Mittwoch mit deutlichen Abgaben in den Handelstag gestartet, wobei der Leitindex SMI erstmals seit rund drei Wochen wieder unter die Marke von 9'900 Punkten gerutscht ist. Die Vorgaben sowohl der US-Börsen wie auch der asiatischen Märkte sind schwach. Die Investoren zeigen sich beunruhigt über ein Amtsenthebungsverfahren der US-Demokraten gegen...

Den vollständigen Artikel lesen ...