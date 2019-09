DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:



THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:



INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL

FRAN.LIB.Q GL.EQ.SRI DLA FLXG IE00BF2B0N83 25.09.2019 HZE/EOT

FRAN.LIB.Q EU DIV.UC. EOD FLXD IE00BF2B0L69 25.09.2019 HZE/EOT