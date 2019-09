Jacob Stauder GmbH & Co. KG: Rückzahlung der Anleihe DGAP-Ad-hoc: Jacob Stauder GmbH & Co. KG / Schlagwort(e): Anleihe Jacob Stauder GmbH & Co. KG: Rückzahlung der Anleihe 25.09.2019 / 10:13 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Essen, den 25.09.2019, 09:30 Uhr Die Privatbrauerei Jacob Stauder GmbH & Co. KG hat eine Option zur vorzeitigen Kündigung der Anleihe WKN A161L0 zum 08.06.2020 zum Kurs von 102%. Die Gesellschaft beabsichtigt, von dieser Option Gebrauch zu machen und die Anleihe vollständig zurückzuzahlen. Die Finanzierung kann nach aktuellem Planungsstand aus vertraglich vereinbarten Bankkrediten und aus eigenen Mitteln der Gesellschaft bereitgestellt werden. Wenn die Gesellschaft endgültig beschließt, von ihrem Kündigungsrecht Gebrauch zu machen, wird eine formelle Kündigung gemäß den Anleihebedingungen ausgesprochen werden. Ansprechpartner für Rückfragen: Dr. Thomas Stauder ( thomas.stauder@stauder.de) Dipl. Brau-Ing. Axel Stauder ( axel.stauder@stauder.de) 25.09.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Jacob Stauder GmbH & Co. KG Stauderstr. 88 45326 Essen Deutschland Telefon: 0201 3616-200 Fax: 0201 3616-238 Internet: www.stauder.de ISIN: DE000A161L08 WKN: A161L0 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, München, Tradegate Exchange EQS News ID: 879493 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 879493 25.09.2019 CET/CEST ISIN DE000A161L08 AXC0107 2019-09-25/10:14