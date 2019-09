Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Europäische Zentralbank (EZB) ist nach den Worten von EZB-Direktor Benoit Coeure bereit für die offizielle Einführung des neuen unbesicherten Geldmarktzinses Estr (Euro Short Term Rate). "Die internen Vorbereitungen sind abgeschlossen, und wir haben schon den ersten Stresstest erfolgreich hinter uns gebracht", sagte Coeure bei der Eröffnung eines Roundtable zu den neuen risikofreien Zinssätzen unter Verweis auf die Senkung des Einlagensatzes Anfang des Monats. Estr habe in erwünschter Weise reagiert, der Geldmarkt funktioniere reibungslos, sagte Coeure.

Estr wird seit einiger Zeit auf Basis tatsächlicher Transaktionen berechnet, aber nur in größeren Abständen veröffentlicht. Ab 2. Oktober wird die EZB offiziell den auf Daten des Vortags basierenden Estr-Satz veröffentlichen, und zwar um 8.00 Uhr. Sollte eine Korrektur notwendig sein, wird Estr um 9.00 Uhr ein zweites Mal veröffentlicht.

Der Vorgängersatz Eonia basiert auf Angaben ausleihender Banken für den gleichen Tag. Er besteht für eine Übergangszeit fort, wird aber nur noch als Estr plus 8,5 Basispunkte berechnet. Ihn veröffentlicht die EZB am Folgetag um 9.15 Uhr. Estr soll Eonia nach und nach vollkommen ersetzen. Eingestellt wird Eonia am 3. Januar 2022.

Nach Coeures Angaben gibt es per 2. Oktober noch OIS-Kontrakte über 13,7 Billionen Euro, die auf Eonia basieren. "3,6 Billionen davon haben eine Laufzeit, die über den 3. Januar 2022 hinausreicht, wenn Eonia nicht mehr existieren wird", sagte Coeure.

Die Arbeitsgruppe "Risikofreie Zinssätze" empfiehlt den Banken schon länger, keine Kontrakte mehr auf Basis des Eonia abzuschließen, vor allem solche nicht, die nach dem 31. Dezember 2021 auslaufen. Bei letzteren sollen die Banken entweder Eonia durch Estr ersetzen oder Rückfallklauseln einarbeiten.

Auch die Berechnung des Euribor ändert sich. Das European Money Market Institute (Emmi) will bis Jahresende einen neuen, hybriden Referenzzinssatz Euribor einführen. Die neuen Euribor-Sätze mit Laufzeiten von einer Woche bis zwölf Monaten sollen künftig nicht mehr auf Angaben der Banken, sondern zumindest teilweise auf tatsächlichen Transaktionen beruhen.

Coeure zufolge wird sich die Arbeitsgruppe in nächster Zeit vor allem auf die Schaffung eines auf Estr basierenden Zinses konzentrieren, der als Sicherheitsnetz für Euribor dienen kann (fall back rate). "Die Nachhaltigkeit des Euribor liegt in den Händen des Privatsektors, und das gilt auch für die fall back rates", sagte Coeure.

September 25, 2019

