Zürich (ots) - at rete ag (atrete), ein führendes unabhängiges Schweizer ICT Beratungsunternehmen, hat den neuen modernen Hauptsitz im Zürcher Seefeld an der Dufourstrasse 90 bezogen. Michael Kaufmann, Managing Director von atrete, kommentiert: «Mit den neuen modernen Büroräumlichkeiten sind wir noch attraktiver für neue Mitarbeiter, können unsere Wachstumspläne umsetzen und haben ein zukunftsgerichtetes 'New Work'-Konzept realisiert.»



Der neue attraktive Hauptsitz wird den bald 30 atrete Consultants nicht nur eine flexible, moderne 'New Work' Umgebung bieten, sondern wird auch ein idealer Ort für Kundenevents, Workshops und Meetings sein.



Bereits am 18. September wurde die Eröffnung der neuen Büroräumlichkeiten mit über 70 Gästen und Mitarbeitenden gefeiert. Zu Beginn referierten atrete Consultants über die aktuellsten Themen, wie den Einsatz von Team Collaboration Lösungen, der optimalen Planung des Digital Workplaces, der richtigen Mischung an Cloud Security, der Prozessoptimierung mittels Firewall Automatisierung sowie über IT Sourcing Advisory und Verhandlungstaktik. Nach diesem kurzen, aber intensiven Know-how Transfer ging es danach nahtlos über zum Apéro Riche mit DJ Begleitung.



