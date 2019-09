Der EUR/USD verzeichnet am Mittwoch einen Verlust, während er bei 1,10 gehandelt wird - Die bessere Stimmung gegenüber dem Dollar belastet das Paar - Fokus liegt auf Trump Amtsenthebungsverfahren - Die Gemeinschaftswährung steht in der Mitte der Woche unter leichten Verkaufsdruck und so ist der EUR/USD zurück bei 1,10. EUR/USD Fokus auf US Politik, ...

