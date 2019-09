NXP und Volkswagen geben erste Einblicke in UWB und zukünftige Anwendungsbereiche der Vernetzungstechnologie in der Autoindustrie. In einem Concept Car des Automobilherstellers demonstrieren die Unternehmen das Potenzial von UWB für mehr Sicherheit und Komfort der Fahrzeuginsassen.

Präzise Lokalisierung und hohe Cybersicherheit

Um die Fähigkeiten von UWB vollständig ausschöpfen zu können und die Forschung und Entwicklung auf diesem Feld voranzutreiben, hat sich bereits eine branchenübergreifende Initiative mehrerer Unternehmen gebildet. Das daraus entstandene Fira-Konsortium hat sich zum Ziel gesetzt, das UWB-Ökosystem weiter auszubauen und Fachwissen auszutauschen.

Die UWB-Technologie übertrifft in schwierigen Umgebungen wie Parkhäusern, Krankenhäusern, Flughäfen und Veranstaltungsorten mit hohem Besucheraufkommen andere Technologien in Bezug auf Genauigkeit, Stromverbrauch, Robustheit der drahtlosen Verbindung und Sicherheit um ein Vielfaches.

UWB ermittelt zuverlässig die relative Position von Teilnehmergeräten mit sehr hoher Genauigkeit und wartet mit einer Reichweite von bis zu 200 Metern auf. Im Gegensatz zu Schmalband-Funktechnologien bietet UWB durch die Nutzung einer hohen Bandbreite eine sehr stabile Konnektivität (Bild 1) mit wenig bis gar keinen Störungen und erlaubt eine hochpräzise Lokalisierung - selbst in stark frequentierten Umgebungen mit Mehrwegeffekten. So ist eine sehr präzise Lokalisierung und Distanzbestimmung bei einem gleichzeitigen Höchstmaß an Cybersicherheit möglich.

Anwendungsbereiche im Automobil

Die Erkennung von Lebewesen im Fahrzeug, automatisiertes Valet-Parking, eine automatische Aktivierung der Anhängerkupplung oder einen mühelosen Zugang ...

Den vollständigen Artikel lesen ...