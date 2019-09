Die TeamViewer AG (ISIN DE000A2YN900), ein führender globaler Anbieter sicherer Konnektivitätslösungen,ist seit heute Morgen börsennotiert. ein neues Schwergewicht am Frankfurter Parkett. Für Permira bestimmt in erster Linie ein Erfolg: Teamviewer wurde 2014 für 850 Mio. EURO übernommen und heute hat man gut 2 Mrd. eingenommen, für nicht einmal die Hälfte (je nach Zuteilung maximal 42%). Ob es für die Erstzeichner zum Erfolg wird ist zumindest in den ersten Stunden Börsennotiz zumindest mit einem großen Fragezeichen versehen. Vor Handelseröffnung hieß es noch... Oliver Steil, CEO von TeamViewer: ...

