Hierdurch sollen insbesondere die derzeit hohen Preisnachlässe reduziert werden. Laut einem Autocar-Bericht ist das Unternehmen seit April an einem Test in Schweden beteiligt, in dessen Rahmen es seine Händlerverträge neu ausgehandelt hat, um den Verkaufsprozess und die Preisgestaltung zu kontrollieren. Die Händler wickeln ihrerseits den Kundenservice und die Lieferungen gegen eine festgelegte Gebühr ab. Vertriebsvorstand Britta Seeger: "Es war nicht einfach. Um den nahtlosen Einzelhandel zu integrieren, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...