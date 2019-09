Von EU-Geldern abhängige Landwirte und Forscher werden nach Einschätzung von EU-Parlamentariern erst im Herbst des kommenden Jahres Planungssicherheit für die Zeit nach 2020 bekommen. Derzeit gehe niemand mehr davon aus, dass es noch in diesem Jahr eine Entscheidung über den künftigen EU-Finanzrahmen gebe, sagte der zum Verhandlungsteam des EU-Parlaments gehörende Grünen-Politiker Rasmus Andresen am Mittwoch in Brüssel. Vermutlich werde es erst während der deutschen EU-Ratspräsidentschaft im Oktober oder November des kommenden Jahres zu einer Einigung kommen.

EU-Haushaltskommissar Günther Oettinger hatte zuletzt mehrfach zu mehr Tempo bei der europäischen Finanzplanung aufgefordert. Schon eine Einigung im Dezember 2019 sei "fast zu spät", um wichtige Programme in Bereichen wie Wirtschaft und Forschung zum 1. Januar 2021 starten zu können, sagte er in der vergangenen Woche.

Andresen machte am Mittwoch die Bundesregierung für die Verzögerungen mitverantwortlich. Die Position, das Volumen des künftigen europäischen Gemeinschaftshaushalts auf 1,0 Prozent der EU-Wirtschaftsleistung zu begrenzen, sei nicht hilfreich, um zu einer Einigung zu kommen, sagte er. Das Parlament sei weiter der Ansicht, dass es 1,3 Prozent brauche, um die anstehenden Aufgaben anzugehen. Aus Sicht der Grünen sollten 50 Prozent der künftigen Ausgaben aus dem EU-Haushalt in Projekte mit Bezug zum Klimaschutz fließen.

Wie der EU-Finanzrahmen für die Jahre 2021 bis Ende 2027 aussehen soll, muss am Ende gemeinsam von den EU-Staaten und dem EU-Parlament entschieden werden. Die Regierungen der EU-Staaten haben bislang aber noch nicht einmal eine gemeinsame Position für Verhandlungen mit dem Parlament. Nettozahler wie Deutschland wollen zum Beispiel allenfalls eine maßvolle Erhöhung ihres Beitrags akzeptieren.

Die für die Haushaltsplanung und Verwaltung zuständige EU-Kommission hatte bereits im Mai 2018 vorgeschlagen, das Volumen des europäischen Gemeinschaftshaushalts von 2021 an auf 1,1 Prozent des Bruttonationaleinkommens der EU zu erhöhen. Dies könnte für Deutschland eine jährliche Mehrbelastung in Höhe von elf bis zwölf Milliarden Euro pro Jahr bedeuten./aha/DP/stw

AXC0137 2019-09-25/11:35