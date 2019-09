Die TeamViewer AG ist seit heute im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet. Die Aktien des Softwareherstellers notierten zum Handelsstart bei 26,25 Euro, der Angebotspreis lag ebenfalls bei 26,25 Euro. Auf der Grundlage des ersten Börsenpreises hat das Unternehmen eine Marktkapitalisierung von 5,25 Mrd. Euro. Auch über die Wiener Börse ist die Aktie handelbar. Teamviewer wurde direkt nach dem Börsengang (Initial Public Offering - IPO) in Frankfurt auch an der Wiener Börse fortlaufend und zu Inlandsgebühren handelbar. Die Transaktion zählt zu den größten deutschen IT-Börsengangen der letzten zwei Jahrzehnte. Zudem begrüßt die Wiener Börse ein weiteres Unternehmen am Handelsplatz Wien ....

