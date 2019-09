Basel (ots) - Gestern Dienstagabend ging die 20ste EuroMillions Ausspielung ohne Haupttreffer über die Bühne. Am 19. Juli 2019 wurde zum letzten Mal der Jackpot geknackt.



Unterdessen hat der Jackpot die definierte Maximalhöhe von EUR 190'000'000.-, entspricht im Moment CHF 208'000'000.-, erreicht. Weil der Jackpot nicht weiterwachsen kann, wird dem nächsten tieferen Gewinnrang eine grössere Gewinnsumme zugewiesen. So kassierten gestern Abend die drei Gewinner im 2. Gewinnrang für fünf richtige Zahlen und einen richtigen Stern je Fr. 5'449'617.90.



Der Jackpot verbleibt während maximal 4 weiteren Ziehungen an der Obergrenze von Fr. 208'000'000.- stehen. Tippt bis zur Ausspielung vom 8. Oktober 2019 niemand den Haupttreffer, wird an diesem Tag der ganze Jackpotbetrag garantiert ausgeschüttet und zwar in den nächsttieferen Gewinnrang.



Der höchste EuroMillions Gewinn in der Schweiz wurde vor ziemlich genau einem Jahr, am 2. Oktober 2018, ausbezahlt. Damals gingen Fr. 183'897'039.30 an eine glückliche Gewinnerin oder einen glücklichen Gewinner.



