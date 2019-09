Erfurt (ots) - Noch nie gab es so viele spannende Musiker*innen und Bands in Deutschland. Die Moderatoren des neuen Musikmagazins "BEATster" (rbb), Jonny und Jakob, gehen auf Tour und treffen die angesagtesten Künstler*innen. Ab 28. September um 17:15 Uhr unternimmt "BEATster" musikalische Zeitreisen und mixt diese mit aktuellen Trends.



Wie kann man als Rapper erfolgreich werden? Warum ist es oft harte Arbeit, ein richtiger Star zu sein? Antworten auf die Fragen haben unter anderen Sido und Lena Meyer-Landrut. Die Moderatoren Jonny und Jakob setzen sich kritisch mit Medienphänomenen und Songtexten auseinander und führen Gespräche über Lieblingssongs, Poesie, Tour-Erlebnisse und Idole. Das "BEATster"-Musiklexikon klärt außerdem über Musikgenres und Phänomene wie Fan-Sein auf. Auch das Moderatoren-Duo hat Musik im Blut. Jonny und Jakob sind Gesangstalente und Socialmedia-Profis. Sie sind immer herrlich locker und haben einen heißen Draht zu den angesagten Stars.



Die musikalische "BEATster"-Tour startet auf dem Lollapalooza Festival in Berlin. In der ersten Folge am 28. September treffen Jonny und Jakob außerdem Wincent Weiss auf Tour, schauen bei Ariana Grande beim Musikvideodreh hinter die Kulissen und geben euch wichtige Tipps für den Konzertbesuch.



"BEATster", das neue Musikmagazin vom rbb, wird produziert von Vision X. Die Sendungen sind nach Ausstrahlung auch auf kika.de und im KiKA-Player abrufbar. Verantwortliche Redakteurin beim rbb ist Anke Sperl.



Weitere Informationen und Fotos finden Sie auf www.kika-presse.de.



Pressekontakt:



Der Kinderkanal von ARD und ZDF

Unternehmenskommunikation

Gothaer Straße 36

99094 Erfurt

Telefon: +49 361.218-1827

E-Mail: kika-presse@kika.de

kika-presse.de



Original-Content von: Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/nr/12076