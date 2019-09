Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Pfeiffer Vacuum nach einer erneuten Kappung der Jahresziele von 135 auf 132 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Er habe seine Gewinnschätzungen für den Vakuumpumpenspezialisten nach der zweiten Warnung in diesem Jahr erneut reduziert, schrieb Analyst Markus Jost in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Bereits seine ursprünglichen Prognosen für Umsatz und operative Ergebnismarge (Ebit-Marge) hätten am unteren Ende der im Juli gesenkten Unternehmensziele gelegen./gl/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2019 / 09:30 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2019 / 10:10 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0015 2019-09-25/11:57

ISIN: DE0006916604