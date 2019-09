Mehr als 50 Finanzinstitute weltweit verpflichten sich den CO²-Fußabdruck ihrer Kredite und Investments zu messen und zu veröffentlichen DGAP-News: Triodos Bank N.V. Deutschland / Schlagwort(e): Nachhaltigkeit Mehr als 50 Finanzinstitute weltweit verpflichten sich den CO²-Fußabdruck ihrer Kredite und Investments zu messen und zu veröffentlichen 25.09.2019 / 12:05 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Internationaler Start der "Partnership für Carbon Accounting Financials" (PCAF): erste weltweite Initiative, die es Finanzinstituten ermöglicht die CO²-Emissionen ihrer Kredite und Investments zu messen, um ihre Klimawirkung zu reduzieren New York, USA/ Frankfurt am Main, 25. September 2019 - Die "Partnership for Carbon Accounting Financials" (PCAF), eine Unternehmensinitiative zur Vereinheitlichung der CO²-Bilanzierung für den Finanzsektor, hat bekannt gegeben, dass sich zum Start des UN-Klimagipfels in New York nun schon weltweit mehr als 50 Finanzinstitute verpflichtet haben, die Treibhausgasemissionen ihrer Kredite und Investitionen zu messen und offenzulegen. Mit zusammen über 2,9 Billionen an verwalteten Vermögenswerten der teilnehmenden Banken, ist dies die größte derartige Verpflichtung, die jemals im Finanzsektor eingegangen wurde. Außerdem ist dies der Start der ersten Initiative zur CO²-Bilanzierung, die von Finanzinstituten weltweit genutzt werden kann. Mit der kostenlosen und offen verfügbaren PCAF-Methode können Banken und Investoren auf der ganzen Welt die Treibhausgasemissionen ihrer Portfolios bewerten, um ihre Geschäftsstrategien an das Pariser Klimaabkommen anzupassen. "Die Auswirkungen der Klimakrise sind spürbar. Der Klimawandel muss dringend angegangen werden und die Finanzinstitute können eine entscheidende Rolle bei den Bemühungen der Weltgemeinschaft spielen, die globale Erwärmung zu begrenzen und die Verpflichtungen aus dem Pariser Abkommen zu erfüllen. Das Problem ist, dass es für Institute schwierig ist, ihre Auswirkungen zu erkennen, da ihre Aktivitäten und Portfolios sehr komplex sind. Durch die Vereinheitlichung in der Art und Weise, wie wir Emissionen messen, wird es möglich, Maßnahmen zu ergreifen, um diese zu reduzieren", sagte Keith R. Mestrich, Präsident und CEO der Amalgamated Bank. "Wir laden Finanzinstitute aus der ganzen Welt ein, sich diesen Bemühungen anzuschließen." "Es gilt keine Zeit zu verlieren, um die Klimakrise anzugehen. Die Banken müssen jetzt ihrer Verantwortung nachkommen, um die globale Erwärmung innerhalb sicherer Grenzen zu beschränken. PCAF ermöglicht es der Finanzindustrie sinnvolle, gemeinsame und globale Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels zu ergreifen. Wenn die Banken die Emissionen ihrer Kredite und Investitionen kennen, können sie gegenüber ihren Stakeholdern transparent sein. Sie können die Klimarisiken für ihr Unternehmen besser verstehen und steuern. Und entscheidend ist, dass sie fundierte Entscheidungen treffen können, die die negativen Auswirkungen ihrer finanziellen Entscheidungen auf das Klima begrenzen und positive Auswirkungen verstärken", sagte Peter Blom, CEO der Triodos Bank (Niederlande), Vorsitzender der Global Alliance for Banking on Values (GABV). "PCAF ist eine konkrete, skalierbare Initiative aus der Branche für die Branche, die Finanzinstituten hilft, ihre Aktivitäten nach den Pariser Klimazielen auszurichten. Es ist für alle großen und kleinen Banken auf der ganzen Welt relevant." "PCAF hat sich in den Niederlanden bewährt und bietet Finanzinstituten, ihren Kunden und anderen Klimaschutzinitiativen einen Mehrwert. Jetzt wird PCAF global", sagte Kees van Dijkhuizen, CEO von ABN AMRO. "Wir haben in den Niederlanden die Erfahrung gemacht, dass die Messung und Verfolgung der Klimaauswirkungen konkrete Maßnahmen und Veränderungen vorantreiben. Bei ABN AMRO hat uns PCAF dabei geholfen zu verstehen, dass unsere 800.000 Wohnhypotheken einer der Bereiche mit der höchsten CO²-Belastung sind. Mit diesem Wissen fördern wir jetzt Hypotheken, die Kunden dazu anregen, Energieeffizienzmaßnahmen zu ergreifen. Solche Klimaschutzmaßnahmen sind nicht nur gut für das Geschäft, sondern auch eine Verpflichtung gegenüber unseren Kunden, dem Planeten und zukünftigen Generationen." Seit ihrer Gründung auf dem Pariser Klimagipfel 2015 haben die PCAF-Institutionen gemeinsam die Open-Source-Methoden entwickelt, um den CO²-Fußabdruck ihrer Investitionen und Kredite zu messen. Seit 2018 haben die PCAF-Institute bereits die verbundenen Emissionsauswirkungen von Vermögenswerten in Höhe von 1,2 Billionen US-Dollar beziffert. Über die Partnership for Carbon Accounting Financials PCAF wurde 2015 auf dem Pariser Klimagipfel von vierzehn niederländischen Finanzinstituten als Plattform für Carbon Accounting Financials (PCAF) im Rahmen des niederländischen Carbon Pledge gegründet. PCAF-Institute arbeiten zusammen, um gemeinsam Open-Source-Methoden zur Messung des CO2-Fußabdrucks ihrer Investitionen zu entwickeln und offenzulegen. Durch die Messung dieser Informationen entwickeln die PCAF-Institutionen wirksame Strategien, um zu einer kohlenstoffarmen Gesellschaft beizutragen. PCAF wird von einem Lenkungsausschuss organisiert, der sich aus Vertretern von ABN AMRO, der Amalgamated Bank, der ASN Bank, der Global Alliance for Values (GABV) und der Triodos Bank zusammensetzt. www.carbonaccountingfinancials.com @PCAFglobal Informationen zur Triodos Bank Die Triodos Bank N.V. ( www.triodos.de) ist Europas führende Nachhaltigkeitsbank. Gegründet 1980, hat sie über 700.000 Kunden, die sich darauf verlassen können, dass die Triodos Bank ausschließlich Unternehmen, Institutionen und Projekte finanziert, die zum Wohl von Mensch und Umwelt beitragen. Sie kommen beispielsweise aus den Bereichen Erneuerbare Energien, Ökolandbau, Bildung, Altenpflege und nachhaltige Immobilien. Die Triodos Bank, Triodos Investment Management und Triodos Private Banking weisen gemeinsam ein Geschäftsvolumen von 16,8 Milliarden Euro aus. Die Triodos Bank beschäftigt 1.477 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in sechs Ländern in Europa: in den Niederlanden, Belgien, Großbritannien, Spanien, Deutschland und Frankreich. Die Triodos Bank ist einer der Gründer der Global Alliance for Banking on Values ( www.gabv.org), eines internationalen Netzwerks von 55 führenden Nachhaltigkeitsbanken. 2016 wurde die Triodos Bank vom Handelsblatt als "Beste Geschäftskundenbank" ausgezeichnet. 2017 wurde Sie von ihren Kunden auf dem Portal BankingCheck.de zur "Besten Direktbank" und 2018 zum 3. Mal in Folge zur "Besten nachhaltigen Bank" gewählt. Ansprechpartner für weitere Informationen Florian Koss Leiter Kommunikation & Marketing Tel.: +49 (0)69-7171-9183 Fax: +49 (0)69-7171-9223 E-mail: presse@triodos.de Triodos Bank N.V. Deutschland Falkstraße 5 D-60487 Frankfurt am Main 25.09.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. 